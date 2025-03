Coreia do Norte dispara múltiplos mísseis balísticos não identificados

A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira, 10, múltiplos mísseis balísticos não identificados, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os disparos ocorreram às 13h50 (hora local), a partir da província norte-coreana de Hwanghae, com destino ao Mar Amarelo.

O lançamento acontece no mesmo dia em que Seul e Washington iniciaram seu exercício militar anual Escudo da Liberdade, manobra que Pyongyang considera uma "provocação". Horas antes do teste de mísseis, o governo norte-coreano alertou que a simulação poderia levar a um conflito com "apenas um disparo acidental".

EUA e Coreia do Sul elevam alerta militar

Diante do novo teste armamentista da Coreia do Norte, o exército sul-coreano afirmou que "fortalecerá a vigilância e manterá uma postura de alerta total em estreita cooperação com os Estados Unidos".

Os testes de mísseis balísticos são recorrentes na estratégia militar de Kim Jong-un, que frequentemente responde com demonstrações de força a exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos.