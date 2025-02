Coreia do Norte forneceu cerca de 11 mil soldados e 200 peças de artilharia à Rússia, segundo Seul Nem Moscou nem Pyongyang confirmaram presença destes soldados, no entanto, os dois países assinaram um acordo com cláusula de defesa mútua

Kim Jong-Un, ditador da Coreia do Norte (KCNA VIA KNS / AFP/AFP)