Putin aceita cessar-fogo parcial e suspende ataques ao setor de energia da Ucrânia

Os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia, falaram por quase duas horas e meia, nesta terça-feira, 18. Após a conversa, o governo russo disse que os ataques contra infraestruturas de energia da Ucrânia serão suspensos por 30 dias. A medida passou a valer imediatamente.

"Durante a conversa, Donald Trump propôs que as partes do conflito se abstivessem mutuamente de ataques às instalações de infraestrutura energética por 30 dias. Vladimir Putin respondeu positivamente a essa iniciativa e imediatamente deu aos militares russos a ordem correspondente", disse o Kremlin, em comunicado, citado pela BBC.

"Os líderes concordaram que o movimento em direção à paz começará com um cessar-fogo nas áreas de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, cessar-fogo total e paz permanente. Essas negociações começarão imediatamente no Oriente Médio", diz um comunicado da Casa Branca, divulgado após a conversa.

No domingo, 16, Trump disse que o telefonema com Putin envolveria "questões territoriais" e o destino de usinas de energia da Ucrânia, além de tratar sobre a divisão de "certos ativos". No começo da guerra, a Rússia tomou a usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, que se mantém inativa desde então. Ela fica em um território que Moscou reivindica ter conquistado, e que a Ucrânia quer de volta.

Trump se colocou como moderador da disputa e prometeu parar a guerra, que já dura três anos. Na semana passada, a Ucrânia aceitou uma proposta americana de um cessar-fogo completo, de 30 dias, mesmo após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter sido atacado publicamente pelo republicano durante um evento na Casa Branca.

Zelensky tinha pouca escolha, pois depende de ajuda militar americana, que fornece dinheiro, armas e informações de inteligência. Sem elas, não é possível se manter no combate.

Na semana passada, Putin disse que era favorável a um cessar-fogo, mas não nos termos atuais. Ele questiona quais seriam as formas de verificar que a trégua seria mantida e diz que a pausa poderia servir para a Ucrânia se rearmar e retomar fôlego na guerra.

Acenos de Trump

Putin recebeu fortes acenos de que Trump pode fazer concessões, inclusive em concordar que a Rússia fique de vez com territórios da Ucrânia que foram tomados durante a guerra. O americano disse que o desejo ucraniano de recuperar áreas como a Crimeia e as áreas de Donetsk e Lugansk eram "irrealistas".

Nas últimas semanas, Trump disse ainda que pode voltar a permitir negócios entre empresas russas e americanas. Após a Rússia invadir a Ucrânia, o governo de Joe Biden determinou fortes sanções, e companhias americanas, incluindo o McDonald's e a Coca-Cola, saíram do país às pressas e venderam seus ativos a empresários russos.

Além disso, segundo o New York Times, Putin pode ainda pedir o relaxamento de sanções contra o país, que travaram a venda de petróleo e gás para o Ocidente, uma das principais fontes de recursos da Rússia.

Outro ponto de embate entre os dois lados é que Zelensky defende que uma força internacional seja posicionada na Ucrânia para garantir que a Rússia não invada o país vizinho de novo. Putin é contra a ideia e disse que ela poderia criar um conflito direto entre soldados americanos ou europeus com a Rússia, escalando a situação na região.

Esta foi a segunda conversa por telefone entre Trump e Putin neste ano. Os dois falaram no começo de fevereiro, e o líder russo concordou em iniciar um processo de negociação para encerrar a guerra, que ele mesmo começou e que, nos últimos três anos, nenhum país do mundo conseguiu convencê-lo a parar.

Veja a íntegra do comunicado da Casa Branca

Hoje, o presidente Trump e o presidente Putin conversaram sobre a necessidade de paz e um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Ambos os líderes concordaram que este conflito precisa terminar com uma paz duradoura. Eles também enfatizaram a necessidade de melhorar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. O sangue e os recursos que tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm gasto nesta guerra seriam melhor aproveitados para atender às necessidades de seus povos.

Este conflito nunca deveria ter começado e deveria ter sido encerrado há muito tempo com esforços sinceros e de boa fé para a paz. Os líderes concordaram que o movimento em direção à paz começará com um cessar-fogo nas áreas de energia e infraestrutura, bem como negociações técnicas sobre a implementação de um cessar-fogo marítimo no Mar Negro, cessar-fogo total e paz permanente. Essas negociações começarão imediatamente no Oriente Médio.

Os líderes falaram amplamente sobre o Oriente Médio como uma região de potencial cooperação para prevenir futuros conflitos. Discutiram ainda a necessidade de impedir a proliferação de armas estratégicas e se comprometeram a se engajar com outros para garantir a aplicação mais ampla possível. Os dois líderes compartilharam a visão de que o Irã nunca deveria estar em uma posição de destruir Israel.

Os dois líderes concordaram que um futuro com uma relação bilateral melhorada entre os Estados Unidos e a Rússia tem um enorme potencial. Isso inclui enormes acordos econômicos e estabilidade geopolítica quando a paz for alcançada.