Conheça 10 megaprojetos da China que impressionam pelo tamanho e pela tecnologia

A China é o maior investidor mundial em infraestrutura e concentra algumas das maiores obras de engenharia do planeta. Em 2025 o país destinou 800 bilhões de yuans (cerca de US$112 bilhões) ao programa conhecido como "Two Major", voltado para obras de infraestrutura e segurança estratégica. Já no início do 15º Plano Quinquenal (2026–2030), o governo aprovou outros 295 bilhões de yuans (cerca de US$ 42 bilhões) para uma primeira etapa com 954 projetos, dos quais 281 estão ligados à infraestrutura, incluindo transporte, redes subterrâneas e obras de segurança hídrica.

Coordenados pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), os projetos fazem parte da estratégia chinesa de ampliar a capacidade do país em setores considerados estratégicos. A seguir, confira 10 megaprojetos que refletem os novos investimentos e desafios da infraestrutura da China.

1. Estação de Chongqing East

Inaugurada em junho de 2025, a Estação Ferroviária Leste de Chongqing é um dos maiores centros de transporte da China. O complexo ocupa cerca de 1,23 milhão de metros quadrados, equivalente a 170 campos de futebol padrão. O edifício principal possui quatro andares e aproximadamente 120 mil metros quadrados de área construída.

O terminal conta com 15 plataformas e 29 linhas férreas, integrando trens de alta velocidade, metrô, ônibus e outros meios de transporte. Segundo o governo de Chongqing, os passageiros podem fazer a transferência entre diferentes sistemas ferroviários em até cinco minutos.

2. Usina Termossolar de Amdo Tuosuo

A Usina Termossolar de Amdo Tuosuo, na Região Autônoma de Xizang (Tibete), será a usina solar de torre mais alta do mundo. O projeto concluiu a instalação de 15.927 espelhos refletores móveis que direcionam a luz do sol para uma torre central.

O calor gerado aquece sais fundidos, permitindo armazenar energia e produzir eletricidade mesmo após o pôr do sol. Com capacidade de 100 megawatts, a usina deve gerar cerca de 255 milhões de kWh por ano.

3. Canal de Pinglu

Com 134,2 quilômetros de extensão, o Canal de Pinglu será a primeira grande hidrovia construída pela China desde a fundação da República Popular, em 1949. A obra liga Nanning, capital da Região Autônoma de Guangxi, ao Golfo de Beibu, criando uma nova rota de transporte entre o interior do país e o litoral.

O canal foi projetado para reduzir a distância percorrida por embarcações de carga, diminuir os custos logísticos e facilitar o escoamento da produção do oeste chinês para os mercados internacionais. A expectativa é que a nova ligação fortaleça o comércio com os países do

Sudeste Asiático e amplie a integração da região à Iniciativa do Cinturão e Rota. A obra entrou na fase final de construção e deve iniciar as operações de teste em setembro.

4. Usina Hidrelétrica de Shuangjiangkou

Em construção na província de Sichuan, a Usina Hidrelétrica de Shuangjiangkou terá a barragem mais alta do mundo, com 315 metros de altura. O reservatório terá capacidade para armazenar cerca de 2,9 bilhões de metros cúbicos de água, o que permitirá regular o fluxo dos rios, aumentar a geração de energia nas usinas e aumentar a capacidade de controle de enchentes na bacia hidrográfica.

O projeto foi aprovado em 2015 e, após 11 anos de obras, concluiu a segunda etapa do enchimento do reservatório e colocou em operação sua primeira unidade geradora em junho deste ano. Quando estiver totalmente em funcionamento, a usina deverá economizar cerca de 17 milhões de toneladas de carvão padrão por ano e reduzir as emissões de 46 milhões de toneladas de dióxido de carbono, segundo autoridades chinesas.

5. Projeto de Desvio de Água Sul-Norte – Fase Oeste

Considerado o maior sistema de transferência de água do mundo, o Projeto de Desvio de Água Sul-Norte foi criado para levar água das regiões mais úmidas do sul às áreas mais secas do norte da China. Atualmente, as rotas Leste e Central já abastecem cidades como Pequim e Tianjin, enquanto a Fase Oeste ainda está em fase de planejamento e deverá entrar em operação apenas nas próximas décadas.

A Fase Oeste prevê a transferência de água da parte superior do rio Yangtzé para a bacia do Rio Amarelo, ampliando a disponibilidade hídrica em regiões do norte e noroeste da China. O projeto faz parte da estratégia chinesa para enfrentar a escassez hídrica em uma região que concentra grande parte da população e da atividade econômica do país, mas dispõe de uma parcela reduzida dos recursos hídricos nacionais.

6. Megacentro de Dados Guizhou–Anshun

A China transformou cavernas naturais na província de Guizhou, no sudoeste do país, em centros para armazenamento de dados. A estrutura aproveita as características do ambiente subterrâneo para ajudar no controle de temperatura dos servidores e reduzir o consumo de energia.

O projeto faz parte da iniciativa “East Data, West Computing”, que leva parte da capacidade de processamento das regiões costeiras para o interior da China. Guizhou se tornou um dos principais polos de computação do país, com data centers voltados para inteligência artificial, computação em nuvem e armazenamento de grandes volumes de informações.

7. Plataforma eólica flutuante de Lufeng

A China lançou ao mar a primeira plataforma eólica flutuante do mundo equipada com uma turbina de 16 megawatts e sistema de ancoragem por cabos tensionados. A estrutura, construída em Zhuhai, na província de Guangdong, será instalada na região dos campos petrolíferos de Lufeng, no Mar do Sul da China.

Com mais de 307 metros de altura e cerca de 8 mil toneladas, a plataforma deve gerar aproximadamente 54 milhões de kWh por ano. A eletricidade produzida será enviada por cabos submarinos para as instalações de petróleo e gás da região, reduzindo o uso de combustíveis fósseis nas operações marítimas.

8. Ponte Shiziyang

Em construção na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a Ponte Shiziyang será a maior ponte suspensa de dois níveis do mundo quando for concluída. Parte do projeto Shiziyang Link, a estrutura terá um vão principal de 2.180 metros e ligará Guangzhou a Dongguan, na província de Guangdong.

Com 16 faixas de tráfego em dois níveis e torres principais de 342 metros de altura, a ponte foi projetada para ampliar a conexão entre as cidades da região e melhorar o fluxo de transporte na área do Rio das Pérolas. O projeto deve estabelecer recordes em cinco categorias de pontes suspensas de dois níveis, incluindo comprimento do vão principal, altura das torres e número de faixas.

9. Ferrovia Sichuan-Tibete

A Ferrovia Sichuan-Tibete é um dos maiores projetos ferroviários em andamento na China. Com cerca de 1.550 quilômetros de extensão, a linha conectará Chengdu, capital da província de Sichuan, a Lhasa, capital da Região Autônoma de Xizang (Tibete), atravessando uma das regiões montanhosas mais desafiadoras do país.

A ferrovia exige a construção de uma extensa rede de túneis e pontes para superar o relevo da região. A obra busca ampliar a conexão do Tibete com outras áreas do país, facilitando o transporte de passageiros e cargas. Trechos da linha já estão em operação, enquanto outras partes seguem em construção.

10. Linhas de ultra-alta tensão (UHV)

A China construiu uma das maiores redes de transmissão de ultra-alta tensão (UHV) do mundo para transportar eletricidade por milhares de quilômetros, conectando regiões produtoras de energia a grandes centros consumidores. A tecnologia permite levar eletricidade gerada por fontes eólicas, solares fotovoltaicas e solares térmicas no oeste e norte do país para áreas industriais do leste.

Entre os projetos recentes está a linha Hami-Chongqing, que entrou em operação em 2025. Com cerca de 2.260 quilômetros de extensão e capacidade instalada de 14,2 milhões de quilowatts, a estrutura transporta energia produzida em Xinjiang, região com grande potencial solar e eólico, até Chongqing, um dos principais centros urbanos da China. O projeto mostra como a rede de ultra-alta tensão permite conectar áreas produtoras de energia a regiões com maior demanda.