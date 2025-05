Equipe que participará do conclave no Vaticano faz juramento para manter sigilo absoluto

Todo o pessoal - tanto eclesiástico quanto laico, dos mestres de cerimônia aos ascensoristas - que estará envolvido na organização do conclave para eleger o novo papa fará um juramento nesta segunda-feira, 5, para manter sigilo absoluto sobre tudo o que acontecer dentro da Capela Sistina.

Todos os que participarão do conclave que começa no dia 7, aprovados pelo cardeal camerlengo e pelos três cardeais assistentes, de acordo com a Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, deverão prestar e assinar o juramento às 17h (hora local, 12h de Brasília) na Capela Paulina.

A medida afetará o secretário do Colégio dos Cardeais, o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias e os mestres de cerimônias pontifícios, mas também médicos e enfermeiros, ascensoristas do Palácio Apostólico, funcionários responsáveis ​​pelo refeitório e pelos serviços de limpeza, e até mesmo o florista e o pessoal dos serviços técnicos, assim como o coronel e um major da Guarda Suíça Pontifícia designados para proteger a área ao redor da Capela Sistina.

Após serem instruídos sobre o significado do juramento, os participantes devem pronunciar e assinar pessoalmente a fórmula prescrita diante do camerlengo, Kevin Joseph Farrell.

Jurar confidencialidade significa que nunca podem revelar o que veem ou ouvem. O juramento, que será um ato privado, longe das câmeras e dos jornalistas, é solene e acarreta excomunhão se for violado.

Por sua vez, os cardeais farão seu juramento após entrarem na Capela Sistina, na tarde de 7 de maio. Após o juramento do último eleitor, o mestre de celebrações papais, Diego Ravelli, pronunciará as duas palavras que abrem oficialmente o conclave: "Extra omnes", ou seja, todos para fora, trancando a porta do local.

O cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia há 40 anos, se dirigirá aos eleitores para a segunda meditação prevista pela Constituição.

Assim que sua reflexão estiver concluída, o cardeal Cantalamessa deixará a Capela Sistina com o arcebispo Ravelli, e os cardeais farão sua primeira votação.

O conclave será presidido pelo cardeal Pietro Parolin, na ausência do decano, o cardeal Giovanni Battista Re, de 91 anos.