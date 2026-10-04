Nunes Marques: Não encontramos 'risco internacional ou do crime organização' nas eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 4, que a Justiça Eleitoral não detectou "nenhum indicativo concreto" de interferência internacional ou de facções criminosas na votação de primeiro turno, iniciada às 08h. Ele também disse que é possível candidatos questionarem os resultados da votação e buscarem a judicialização, mas que "tudo tem funcionado na maior normalidade e com a maior segurança possível".

"Nos nossos relatórios não apontam nenhum tipo de risco internacional ou do crime organizado. Não recebemos nenhum indicativo concreto disso até o momento", afirmou em coletiva de imprensa.

Nunes Marques também fez uma homenagem à ministra do Supremo Tribunal Federa (STF), Carmen Lúcia, que o antecedeu no comando do TSE. "Ela foi quem iniciou toda essa preparação para as eleições de 2026. Eu a sucedi quando muito já havia sido feito."

Quanto aos candidatos que buscam judicialização após o fim do primeiro turno, ele disse que "há uma tradição na justiça brasileira de judicialização". "Seria de se esperar que candidatos batam às portas da justiça com seus questionamentos. O que a justiça eleitoral aguarda são casos relacionados ao abuso de poder político e econômico. Em relação ao sistema eletrônico de votação e à condução da justiça eleitoral, o TSE se equipou de tal forma, convidando a sociedade civil, órgãos governamentais -- com agências como a ANA, a Anel, a Abin e a Polícia Federal -- e inúmeras outras instituições que não só acompanham, mas também participam de todo o processo eleitoral", afirmou o presidente do TSE.

Matéria em atualização