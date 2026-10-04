Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Nunes Marques: Não encontramos 'risco internacional ou do crime organização' nas eleições

O presidente do TSE também disse que é possível candidatos questionarem os resultados da votação e buscarem a judicialização, mas que 'tudo tem funcionado na maior normalidade e com a maior segurança possível'

Nunes Marques: presidente do TSE afirmou que primeiro turno corre bem até o momento (Gustavo Moreno-SCO-STF/Getty Images)

Nunes Marques: presidente do TSE afirmou que primeiro turno corre bem até o momento (Gustavo Moreno-SCO-STF/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14h21.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo, 4, que a Justiça Eleitoral não detectou "nenhum indicativo concreto" de interferência internacional ou de facções criminosas na votação de primeiro turno, iniciada às 08h. Ele também disse que é possível candidatos questionarem os resultados da votação e buscarem a judicialização, mas que "tudo tem funcionado na maior normalidade e com a maior segurança possível".

"Nos nossos relatórios não apontam nenhum tipo de risco internacional ou do crime organizado. Não recebemos nenhum indicativo concreto disso até o momento", afirmou em coletiva de imprensa.

Nunes Marques também fez uma homenagem à ministra do Supremo Tribunal Federa (STF), Carmen Lúcia, que o antecedeu no comando do TSE. "Ela foi quem iniciou toda essa preparação para as eleições de 2026. Eu a sucedi quando muito já havia sido feito."

Quanto aos candidatos que buscam judicialização após o fim do primeiro turno, ele disse que "há uma tradição na justiça brasileira de judicialização". "Seria de se esperar que candidatos batam às portas da justiça com seus questionamentos. O que a justiça eleitoral aguarda são casos relacionados ao abuso de poder político e econômico. Em relação ao sistema eletrônico de votação e à condução da justiça eleitoral, o TSE se equipou de tal forma, convidando a sociedade civil, órgãos governamentais -- com agências como a ANA, a Anel, a Abin e a Polícia Federal -- e inúmeras outras instituições que não só acompanham, mas também participam de todo o processo eleitoral", afirmou o presidente do TSE.

Matéria em atualização

Acompanhe tudo sobre:TSEEleições 2026

Mais de Brasil

Flávio Bolsonaro cometeu crime ao pedir voto após votar no Rio? O que diz a lei

Apuração para presidente: veja em tempo real a disputa entre Lula e Flávio

É possível votar no 2º turno se faltou no 1º turno das eleições em 2026?

E se eu ainda estiver na fila para votar às 17h? Entenda o que acontece depois do horário

Mais na Exame

Ciência

Cientistas encontram aves brasileiras entre as mais barulhentas do mundo

Brasil

Flávio Bolsonaro cometeu crime ao pedir voto após votar no Rio? O que diz a lei

Um conteúdo Bússola

Avanço da recarga rápida muda estratégia financeira dos eletropostos

Marketing

Caboré 2026: 42 concorrentes refletem a transformação do mercado de comunicação