Comprovante de vacinação covid-19: EUA deixa de exigir documento para viajantes estrangeiros

A partir da 00h01 do dia 12 de maio, os Estados Unidos deixam de exigir comprovante de vacinação para viajantes estrangeiros entrarem no país. A medida vem na sequência do fim do status do coronavírus como uma emergência sanitária, que foi assinada pelo presidente Joe Biden no dia 10 de maio.

"Considerando o progresso que fizemos e com base nas orientações mais recentes de nossos especialistas em saúde pública, determinei que não precisamos mais das restrições de viagens aéreas internacionais que impus em outubro de 2021", disse Biden em um comunicado oficial.

Os Estados Unidos acumulam o maior número de casos da doença, com mais de 103 milhões de testes positivos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O país também tem o maior número de vítimas: 1,1 milhão. O Brasil é o segundo com mais vítimas, com 701 mil pessoas que perderam a vida para a covid-19.

Precisa usar máscara no voo?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu no dia 1º de março, suspender o uso obrigatório de máscara em aviões e aeroportos. A decisão foi tomada em reunião de diretoria e considerou a diminuição de casos de covid-19 no país, além do avanço da vacinação. Apesar da suspensão, o desembarque por filas e procedimentos de limpeza continuam.

A obrigatoriedade do item de proteção facial — que chegou a ser suspensa em agosto do ano passado — estava em vigor desde novembro. Na época, a medida foi tomada levando em conta um aumento no número de casos de covid-19, puxados por subvariantes da ômicron.

Outros países, como Estados Unidos, e nações da União Europeia, suspenderam o uso obrigatório em aviões e aeroportos desde o ano passado.

Covid-19: fim da emergência global

Na semana passada, no dia 5 de maio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu o nível máximo de alerta sobre a pandemia de covid-19 ao considerar que a doença está suficientemente controlada. “Com grande esperança declaro que a covid-19 já não é mais uma emergência sanitária de alcance internacional”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.

Apesar da mudança de status, a covid-19 continua como uma pandemia, assim com a pandemia de HIV, por exemplo. A Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) é um termo técnico utilizado para criar esforços globais no enfrentamento de uma crise sanitária. Já pandemia tem relação com a disseminação de uma doença, em que vários surtos ocorrem em muitos países ao mesmo tempo.

Em abril de 2022, o Brasil decretou o fim da covid-19 como uma emergência sanitária. A medida foi tomada após a redução na taxa diária de internações e mortes causadas pela doença, resultado da intensa campanha de vacinação.