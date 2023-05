OMS decreta fim da emergência sanitária da pandemia de covid-19 em todo o mundo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu nesta sexta-feira, 5, o nível máximo de alerta sobre a pandemia de covid-19 ao considerar que a doença está suficientemente controlada. “Com grande esperança declaro que a covid-19 já não é mais uma emergência sanitária de alcance internacional”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.

Apesar da mudança de status, a covid-19 continua como uma pandemia, assim com a pandemia de HIV, por exemplo. A Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) é um termo técnico utilizado para criar esforços globais no enfrentamento de uma crise sanitária. Já pandemia tem relação com a disseminação de uma doença, em que vários surtos ocorrem em muitos países ao mesmo tempo.

