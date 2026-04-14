Trump critica Meloni, cobra ação sobre Irã e volta a atacar o papa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nesta terça-feira, 14, as críticas à primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e ao papa Leão XIV, em meio às tensões envolvendo o Irã e a segurança energética global.

Em entrevista por telefone ao jornal italiano Corriere della Sera, com duração de seis minutos, Trump reagiu às declarações de Meloni, que havia classificado como “inaceitáveis” suas críticas ao pontífice. “Ela é que é inaceitável”, afirmou.

O presidente americano acusou a líder italiana de ignorar os riscos representados pelo Irã. “Não se importa se o Irã tem uma arma nuclear e faria a Itália voar pelos ares em dois minutos se tivesse a possibilidade”, disse.

Trump também voltou a atacar o papa Leão XIV, afirmando que o pontífice “não entende e não deveria falar de guerra”. Segundo ele, o religioso “não tem a menor ideia do que está acontecendo”.

Críticas à postura da Itália

Ao longo da entrevista, Trump questionou a atuação de Meloni diante da crise no Oriente Médio e sugeriu falta de alinhamento com os Estados Unidos.

“Vocês gostam do fato de a sua primeira-ministra não estar fazendo nada para obter petróleo? As pessoas gostam disso? Não consigo imaginar”, afirmou. Ele disse ainda estar “chocado” com a postura da italiana e declarou que esperava mais firmeza.

O republicano também afirmou que os dois não se falam “há muito tempo” e que Meloni “não quer ajudar com a Otan” nem com esforços para conter ameaças nucleares.

Segundo Trump, a Itália tem evitado se envolver diretamente no conflito, apesar de depender do fornecimento de petróleo da região. “Diz simplesmente que a Itália não quer estar envolvida”, disse.

Energia e Otan no centro das críticas

O presidente americano ampliou as críticas para toda a Europa, afirmando que o continente “está se destruindo por dentro” com suas políticas energéticas.

Ele destacou os altos custos de energia e a dependência externa, especialmente do petróleo que passa pelo Estreito de Ormuz. “Dependem de Donald Trump para que o mantenha aberto”, afirmou.

Trump revelou ainda que solicitou à Itália o envio de navios caça-minas para a região, sem sucesso. “Pedi para enviarem o que quiserem, mas não querem”, disse.

Ao comentar a aliança militar ocidental, o presidente foi direto: “A Otan é um tigre de papel”.

*Com informações de EFE