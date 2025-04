O mundo começou neste sábado, 26, a última etapa de despedida do Papa Francisco. A missa de corpo presente foi celebrada na Praça de São Pedro, no Vaticano, marcando um ritual que mistura tradição, simbolismo e mudanças escolhidas pelo próprio pontífice.

Francisco faleceu na última segunda-feira, aos 88 anos, vítima de complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. Conhecido por seu estilo simples e próximo dos mais humildes, ele também imprimiu essa marca nos detalhes de seu funeral.

Ao contrário dos papas anteriores, que moraram no Palácio Apostólico, Francisco viveu até seus últimos dias na Casa Santa Marta, residência de hóspedes do Vaticano. Ali, seu caixão foi colocado no centro da capela privada, sob a imagem de Cristo crucificado.

Preparação do corpo e ritos tradicionais

Os funerais papais seguem três grandes etapas, chamadas de “estações”. A primeira ocorre na capela do papa, após a confirmação médica do falecimento. Coube ao camerlengo — atualmente o cardeal Kevin Joseph Farrell, nomeado por Francisco em 2019 — organizar a cerimônia e administrar temporariamente o Vaticano até a eleição do novo papa.

Seguindo tradições seculares, o camerlengo chamou o pontífice pelo nome de batismo, Jorge Mario Bergoglio, e realizou o ritual da destruição do Anel do Pescador, símbolo do poder papal, para impedir seu uso indevido. Os aposentos papais também foram lacrados.

Por que três caixões para o papa?

Nos funerais anteriores, como o de Bento XVI, o corpo era acomodado em três caixões: um de cipreste, um de chumbo e um de olmo. Cada camada tinha um significado simbólico e prático — o de chumbo, por exemplo, garantia a preservação do corpo, enquanto os outros carregavam documentos sobre o pontificado e sacos de moedas de ouro, prata e cobre representando cada ano de governo.

No caso de Francisco, pela primeira vez em mais de um século, apenas um único caixão foi utilizado — de carvalho, reforçando seu desejo de simplicidade. Dentro dele, foram colocados um documento descrevendo seu pontificado e moedas alusivas ao seu tempo como líder da Igreja.

Como é o funeral do papa?

Vestido com a batina branca e paramentos vermelhos, o corpo de Francisco foi exposto ao público na Basílica de São Pedro durante três dias. No encerramento da visitação, na sexta-feira, ocorreu a cerimônia de fechamento do caixão, presidida pelo camerlengo.

No início da missa solene neste sábado, o caixão foi levado da Basílica para a Praça de São Pedro. Após a cerimônia, um cortejo fúnebre percorreu cerca de 6 quilômetros pelas ruas de Roma, passando pelo Coliseu, rumo à Basílica de Santa Maria Maior — uma escolha que rompe novamente com a tradição.

Como o Papa quer ser enterrado?

Francisco será o primeiro papa em mais de 100 anos a ser enterrado fora da Basílica de São Pedro. O local escolhido, a Basílica de Santa Maria Maior, tem forte ligação com seu pontificado e representa seu desejo de permanecer próximo do povo e da simplicidade cristã, afastando-se dos tradicionais túmulos papais nas criptas vaticanas.

Quando será o conclave?

O conclave para a eleição do novo papa deve começar em 6 de maio. Estarão reunidos 135 cardeais eleitores, e entre os nomes mais cotados estão Matteo Zuppi (Itália), Pietro Parolin (Secretário de Estado) e Luis Antonio Tagle (Filipinas).