Como a qualidade do ar do Canadá se tornou pior do que a dos EUA?

Durante muito tempo, o Canadá foi conhecido pela qualidade do ar. Mas a temporada recorde de incêndios florestais mudou isso: pela primeira vez na história, os indicadores de qualidade do ar do país ficaram atrás dos Estados Unidos. As informações são do relatório da IQAir, instituição sediada na Suíça, divulgado na última terça-feira, 19.

Das 15 cidades mais poluídas nos dois países, 14 estavam no Canadá. No geral, Canadá e Estados Unidos ocuparam os lugares 93 e 102 em termos de qualidade do ar. Bangladesh é o país com a pior qualidade do ar no ranking.

O relatório destacou Yellowknife, a capital dos Territórios do Noroeste, como uma das comunidades mais poluídas do país. A cidade do norte, normalmente fora do alcance dos principais incêndios florestais, ganhou manchetes durante o verão, quando quase 20.000 residentes foram forçados a fugir de suas casas quando múltiplos incêndios convergiram para a região.

Leia também:"Incêndios zumbis" se alastram e viram motivo de preocupação no Canadá

Em 2023, o Centro Interinstitucional de Incêndios do Canadá disse que 6.551 incêndios queimaram 18.496.057 hectares de terra, em comparação com 1.467.976 hectares queimados no ano anterior.

Incêndios em todo o Canadá, da Colúmbia Britânica à Nova Escócia, provocaram ondas de avisos de qualidade do ar em todo o país, incluindo grandes cidades em Ontário. Os incêndios também levaram a uma má qualidade do ar para milhões de residentes no leste dos Estados Unidos.

"As primeiras notícias sugerem que a temporada de incêndios deste ano pode ser pior do que a anterior", disse o ministro da preparação para emergências do Canadá, Harjit Sajjan, a repórteres no final de fevereiro.

O tamanho dos desafios do Canadá ficou claro durante o inverno, quando mais de 100 incêndios continuaram queimando na província da Colúmbia Britânica, alimentados por uma seca no outono e um inverno seco com temperaturas excepcionalmente altas.

"Estamos vendo recordes sendo estabelecidos para tudo, desde seca até nevasca e calor, e o que estamos ouvindo dos especialistas é que este verão pode ser muito difícil", disse o primeiro-ministro provincial, David Eby, a repórteres na última segunda-feira, 18, ao anunciar preparativos para a próxima temporada de incêndios florestais.