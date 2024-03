Maple Syrup: xarope símbolo do Canadá pode estar ameaçado por causa do clima

A reserva de Maple Syrup (ou xarope de bordo) do Canadá - a única do mundo - atingiu o nível mais baixo dos últimos 16 anos, levantando questionamentos sobre o futuro de um doce conhecido mundialmente, mas ameaçado pelas mudanças climáticas

Segundo informações da BBC, a reserva, localizada em Quebec, foi projetada para armazenar 60 milhões de kg de xarope em um determinado ano. Em 2023, o suprimento caiu para 3,1 milhões de kg.

Os especialistas relacionam a escassez ao aumento da demanda e ao clima mais quente, que interrompeu a produção. Mas eles dizem que isso não afetará a disponibilidade ou o preço do xarope de bordo para os consumidores - pelo menos por enquanto.

Em 2021 e 2023, as temperaturas mais quentes da primavera resultaram em uma redução na produção do produto - queda de 21% em 2021 em relação ao ano anterior.

O Canadá está saindo de um dos invernos mais quentes já registrados. As temperaturas em dezembro, janeiro e fevereiro foram as maiores desde que os registros começaram a ser feitos, em 1948.

O setor de Maple Syrup do Canadá, que movimenta um bilhão de dólares, é responsável por 75% de toda a produção mundial de xarope de bordo.

De acordo com dados nacionais, a maior parte dessa produção - cerca de 90% - é produzida na província de Quebec, onde a única reserva estratégica do xarope no mundo foi criada há 24 anos.

A quantidade de xarope de bordo na reserva nacional - armazenada em dezenas de milhares de barris em vários armazéns em Quebec - diminuiu significativamente desde 2020. Naquele ano, a reserva tinha mais de 46 milhões de kg do produto. Agora, a quantidade na reserva é apenas 7% do que era há quatro anos.

A produção do xarope, que normalmente ocorre entre o início de março e o final de abril, depende de um equilíbrio delicado de temperaturas abaixo de zero durante a noite e temperaturas diurnas mais quentes.