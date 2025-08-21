Comércio da China com países da OCX cresce 3% e alcança recorde em 2024

A Administração Geral das Alfândegas da China anunciou, na última quarta-feira, 20, que entre janeiro e julho de 2024, o comércio do país com os membros da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) atingiu RMB 2,11 trilhões, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este é o maior volume já registrado no intervalo.

Em julho, o comércio bilateral entre a China e os países da OCX alcançou RMB 326,05 bilhões, um crescimento de 8,5% sobre o mesmo mês de 2023. As exportações chinesas chegaram a RMB 219,04 bilhões, marcando uma alta de 6,8%, enquanto as importações somaram RMB 107,01 bilhões, com aumento de 12,3%.

Desde a criação da OCX em 2001, o comércio entre a China e os países do bloco tem crescido de forma contínua. Em 2024, o volume total comercial atingiu RMB 3,65 trilhões, o que representa 36,3 vezes mais do que no primeiro ano da organização.

Impulso do setor agrícola

O setor agrícola tem desempenhado um papel crucial nesse crescimento. Nos primeiros sete meses de 2024, as exportações de máquinas agrícolas e de formulações de pesticidas para os países da OCX cresceram 47,8% e 30,3%, respectivamente.

No lado das importações, a China aumentou suas compras de produtos agrícolas da região em 6,2%, com destaque para o aumento de 20,4% nas importações de peixes congelados, 33,6% de óleo de colza e de mostarda, 44% de frutas e nozes frescas ou secas, e um impressionante crescimento de 412,1% nas importações de arroz.

Crescimento da conectividade logística

A conectividade logística também tem contribuído para o crescimento do comércio. Entre janeiro e julho, o comércio via transporte terrestre e aéreo entre a China e os países da OCX somou RMB 677,4 bilhões e RMB 251,01 bilhões, com aumentos de 7,4% e 44,6%, respectivamente. Esse crescimento é impulsionado pela expansão dos trens de carga China-Europa, pelo sistema rodoviário internacional TIR e pelo transporte aéreo.

O Índice de Comércio da China com os países da OCX, elaborado pela Administração Geral das Alfândegas, subiu de 100 pontos em 2017 para 159,8 pontos em julho de 2024.

Os subíndices de volume total de comércio, estrutura comercial, dinamismo empresarial e participação empresarial alcançaram 247,8, 222,2, 255,1 e 179,3 pontos, respectivamente, indicando um aumento no volume de trocas, maior diversificação comercial e maior participação de empresas nas trocas regionais.