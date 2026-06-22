Esporte

Fase de grupos copa 2026

Colômbia x República Democrática do Congo: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo K

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 12h30.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Colômbia e República Democrática do Congo, apontando favoritismo da seleção colombiana no jogo desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, a Colômbia aparece com 66,4% de chance de vitória contra 11,3% da República Democrática do Congo, enquanto o empate tem 22,3% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória colombiana por 1 a 0, com 17,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória colombiana por 2 a 0 com 15,0%, empate por 1 a 1 com 9,3%, vitória colombiana por 3 a 0 com 9,0% e empate por 0 a 0 com 10,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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