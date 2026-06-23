Vitória de Espriella: por que a oposição de direita ganha força na América Latina

Colombia's presidential candidate for the Defensores de la Patria movement, Abelardo de la Espriella, speaks to supporters from behind a bullet-proof glass following the preliminary results of the presidential runoff election at the Ventana al Mundo monument in Barranquilla, Colombia, on June 21, 2026. A flamboyant US-backed lawyer who has never held public office narrowly won Colombia's presidential runoff on June 21, swinging the country hard to the right on a promise to wage war against drug-running guerrilla groups. With just a handful of polling centers left to report, Abelardo de la Espriella had 49.65 percent of the vote -- an unassailable lead over left-wing Senator Ivan Cepeda who trailed on 48.70 percent. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Repórter
Publicado em 23 de junho de 2026 às 06h18.
Última atualização em 23 de junho de 2026 às 06h29.
Governos e lideranças conservadoras da América Latina comemoraram a vitória do milionário Abelardo de la Espriella na eleição presidencial colombiana, interpretada por aliados ideológicos como uma vitória direitista após o mandato de Gustavo Petro.
O advogado e empresário de 47 anos, autodenominado "El Tigre" e conhecido por seu discurso de direita, derrotou no segundo turno o senador Iván Cepeda, aliado de Petro, ao obter 49,7% dos votos, segundo a apuração preliminar oficial. Em caso de vitória confirmada, o direitista tomará posse em 7 de agosto.
Durante a campanha e após a vitória, de la Espriella defendeu o fortalecimento de uma frente conservadora latino-americana e sinalizou aproximação com o presidente americano Donald Trump, afirmando ter recebido apoio do republicano em uma conversa telefônica.
A eleição sublinha não só um possível reposicionamento da Colômbia no cenário regional, com maior alinhamento a governos de direita e aos Estados Unidos, mas também reforça uma tendência à direita política em toda a região.
Segundo um levantamento do pesquisador Brian Winter, 12 das últimas 15 eleições na região foram vencidas por membros da oposição de direita, num fenômeno de fortalecimento dessas posições e de um voto de protesto aos governo incumbentes.
|#
|País
|Data da eleição
|Vencedor
|Orientação política
|1
|Colômbia
|21 jun 2026
|de la Espriella
|Direita
|2
|Peru
|7 jun 2026
|Fujimori (liderando, resultado não certificado)
|Direita
|3
|Costa Rica
|1 fev 2026
|Fernández
|Direita
|4
|Chile
|14 dez 2025
|Kast
|Direita
|5
|Honduras
|30 nov 2025
|Asfura
|Direita
|6
|Bolívia
|19 out 2025
|Paz
|Centro-direita
|7
|Equador
|13 abr 2025
|Noboa
|Direita
|8
|Uruguai
|24 nov 2024
|Orsi
|Esquerda
|9
|Venezuela
|28 jul 2024
|Maduro reivindicou vitória / González venceu
|Resultado contestado
|10
|México
|2 jun 2024
|Sheinbaum
|Esquerda
|11
|República Dominicana
|19 mai 2024
|Abinader
|Centro-direita
|12
|Panamá
|5 mai 2024
|Mulino
|Direita
|13
|El Salvador
|4 fev 2024
|Bukele
|Direita
|14
|Argentina
|19 nov 2023
|Milei
|Direita
|15
|Guatemala
|20 ago 2023
|Arévalo
|Centro-esquerda
Todavia, Espirella é apenas o último de uma longa linha de candidatos de direita, muitos dos quais contaram com o apoio direto de Trump em suas campanhas.
No ano passado, as eleições latino-americanas consolidaram uma sequência de vitórias de candidatos identificados com a direita ou a centro-direita, nas quatro eleições presidenciais do continente.
No Equador, Daniel Noboa garantiu a reeleição com 55% dos votos. Na Bolívia, Rodrigo Paz encerrou duas décadas de predominância política do grupo liderado por Evo Morales, marcando uma mudança significativa no equilíbrio de forças do país.
Em Honduras, o conservador Nasry “Tito” Asfura, apoiado publicamente por Donald Trump, foi declarado vencedor com 40,26% dos votos em uma disputa cercada por questionamentos e por denúncias de irregularidades.
Já no Chile, José Antonio Kast foi eleito com 58,16% dos votos, resultado interpretado por analistas como uma das mais expressivas guinadas à direita na política chilena desde a queda do ditador Augusto Pinochet, em 1990.
O cenário regional é selado pelas lideranças de Javier Milei, na Argentina, e Nayib Bukele, em El Salvador, frequentemente associadas a uma agenda de segurança rígida, liberalização econômica e enfrentamento direto às forças políticas tradicionais.
Para observadores, o avanço desses governos reflete uma reconfiguração do mapa político latino-americano, impulsionada pelo desgaste de administrações anteriores e pela crescente demanda por respostas a desafios econômicos e de segurança pública.
Segundo os pesquisadores Carlos Malamud e Rogelio Castellano, as eleições na América Latina no ano passado consolidaram tendências políticas e eleitorais que refletem importantes mudanças sociais: o voto de oposição contra os governos estabelecidos, algo natural nas dinâmicas políticas, assumiu, dessa vez, a forma de uma direita revivida e revigorada.
Por trás disso, Malamud e Castellano destacam alguns fatores.
Primeiramente, apontam os pesquisadores, os resultados eleitorais evidenciaram o desgaste de governos incumbentes e o declínio de partidos históricos em grande parte da região, que viveu um longo período de governos de esquerda: Rodrigo Paz, talvez o mais moderado dos novos direitistas no poder, pôs fim a 20 anos consecutivos de governo de esquerda na Bolívia, por exemplo.
Em Honduras, cerca de 80% dos eleitores concentraram seus votos nos oposicionistas Nasry Asfura e Salvador Nasralla, enquanto a então presidente Rixi Moncada recebeu menos de um quinto dos votos válidos.
No Chile, José Antonio Kast conquistou uma ampla vitória sobre a candidata já estabelecida Jeannette Jara, que serviu por anos como ministra do Trabalho, com uma diferença de cerca de 20 pontos percentuais.
Aproveitando uma tendência natural dos eleitores, o que os pesquisadores chamam de "fator Trump" também ganhou influência, com o republicano apoiando abertamente candidatos mais alinhados à sua administração, dando um ar de trumpismo à onda direitista.
Seu apoio foi fundamental para as eleições de muitos políticos, de Milei na Argentina a Asfura na Honduras e, agora, de Espirella na Colômbia.
A premissa de combate ao crime, reforçada por Trump por meio do seu poderio militar e de intervenções como a designação de determinadas organizações criminosas como grupos terroristas, bem como pela intervenção que removeu Maduro do poder, também ecoa entre eleitores latino-americanos, que vivem na região com o maior número de homicídios do mundo.O modelo de repressão intensa de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, atraiu elogios de Washington — o prestígio do reconhecimento leva candidatos de todo o continente a buscar ecoar as medidas, inclusive prometendo uma abordagem inspirada no caso de Bukele em suas campanhas.
Por fim, muitos países apresentam cenários políticos fragmentados e polarizados, com elevado número de candidatos e duelos antes impensáveis no segundo turno, entre candidatos que não cativam os eleitores.
Assim, a sombra do republicano, cujo apoio ajuda a superar essas diferenças e unificar a direita, ainda paira sobre as dinâmicas geopolíticas do bloco; vitórias eleitorais consecutivas da direita consolidam um corredor ideológico alinhado a Trump que abrange algumas das principais democracias do continente.
Os pesquisadores apontam, ainda, que a influência americana, em combinação com o "norte" dado por Trump em um cenário de polarização e fragmentação, gera tendências bipartidárias e resulta em eleições ideologicamente menos diversas.
"Em uma eleição altamente polarizada, os dois candidatos mais votados [na Colômbia] obtiveram quase 85% dos votos, um padrão observado em outros países desde 2022. No Brasil, os dois candidatos que se enfrentaram no segundo turno naquele ano [2022] conquistaram 90% dos votos; no Equador, em 2025, mais de 85%; e um pouco menos na Costa Rica, em 2026", escrevem os autores.
No caso brasileiro, foi novamente a intervenção de um presidente americano que ajudou a consolidar o resultado, dessa vez do democrata Joe Biden, cuja interferência — apesar de favorecer a esquerda — não foi muito diferente da de Trump, defendem os pesquisadores.
Isso contrasta com eleições em que nenhum candidato recebeu apoio explícito de Trump: no Peru, por exemplo, Keiko Fujimori, apesar de se alinhar às ideias trumpistas, liderou o primeiro turno com apenas 17% dos votos, seguida por Sánchez, que obteve 12%.
Na Guatemala, nas eleições de 2023, Sandra Torres avançou ao segundo turno com pouco mais de 21% dos votos, enquanto o atual presidente, Bernardo Arévalo, conquistou cerca de 15% e ainda assim foi eleito.
Os números ilustram a dificuldade de candidatos e partidos em construir maiorias eleitorais amplas em um contexto de crescente desconfiança nas instituições e enfraquecimento das forças políticas tradicionais.
É nesse contexto que a interferência americana pode, em casos específicos, dar forma à insatisfação popular, e que candidatos com retóricas de direita, em especial o combate ao crime e foco em uma economia mais liberal, ganham tração política.