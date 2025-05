Com recorde de 273 drones, Rússia ataca 3 regiões da Ucrânia e mata 1 pessoa em Kiev

A Rússia atacou na noite passada três regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, com um recorde de 273 drones suicidas Shahed projetados pelo Irã e veículos aéreos não tripulados de imitação, segundo informou a Força Aérea ucraniana em seu relatório matinal.

O ataque foi repelido pelas forças de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e grupos de fogo móvel das Forças Armadas.

No total, a Ucrânia conseguiu abater 88 drones inimigos no leste, norte e centro do país, enquanto 128 drones de imitação, que a Rússia usa para tentar enganar os sistemas de defesa aérea, se perderam na área.

As regiões afetadas pelo ataque inimigo foram Kiev, Dnipropetrovsk e Donetsk. Na província de Kiev, pelo menos uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas.

De acordo com o jornal ucraniano “Ukrainska Pravda”, o recorde anterior de drones lançados pela Rússia contra o país data da noite de 23 de fevereiro, quando 267 veículos aéreos não tripulados russos foram registrados nos céus ucranianos.