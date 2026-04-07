Com 5.177 armas nucleares, EUA pode usar arsenal por míssil, avião e submarino

A Casa Branca negou nesta terça-feira, 7, rumores sobre um eventual uso de armas nucleares no Irã após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mencionou a possibilidade de aniquilação de "toda uma civilização". O vice-presidente, JD Vance, também citou "alternativas no arsenal ainda não empregadas".

A possibilidade levanta questões sobre o tamanho do arsenal nuclear de Washington. Segundo a Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN), uma coalizão de ONGs que trabalha pela eliminação de armas nucleares, os EUA têm hoje 5.177 armas nucleares, tendo o segundo maior arsenal, atrás apenas da Rússia, com 5.580 ogivas.

Vale lembrar que a principal potência militar e econômica do mundo não assinou nem ratificou o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPAN).

Essas armas podem ser lançadas por mísseis, submarinos e aeronaves. Os mísseis balísticos intercontinentais estão instalados em silos localizados nos estados de Montana, Dakota do Norte e Wyoming.

Em 2024, os Estados Unidos destinaram uma estimativa de 56,8 bilhões de dólares à construção e manutenção de suas forças nucleares, segundo dados do governo dos EUA.

Histórico ataques e testes

Os Estados Unidos, até hoje, foram o único país que utilizou armas nucleares em um conflito armado. Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, duas bombas atômicas foram detonadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Mais de 200 mil pessoas morreram imediatamente ou nos meses seguintes aos ataques. Outras milhares morreram posteriormente em decorrência de doenças associadas à exposição à radiação. A maioria das vítimas era composta por civis.

Entre 1945 e 1992, os Estados Unidos realizaram 1.030 testes nucleares. A maioria ocorreu no estado de Nevada e nas Ilhas Marshall. Testes também foram conduzidos nas ilhas Malden e Kiritimati, além de áreas do Alasca, Colorado, Mississippi, Novo México e do Oceano Atlântico, segundo informações do próprio governo americano.

Desde 2018 o país vota contra a resolução anual da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas que acolhe a adoção do TPAN.

Segundo a ICAN, apenas nove países têm armas nucleares hoje no planeta: EUA, China, Rússia, Israel, Paquistão, Índia, Coreia do Norte, França e Reino Unido.