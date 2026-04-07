Delta cobra até US$ 200 por mala despachada após alta do combustível

A Delta Air Lines anunciou nesta terça-feira, 7, um aumento de US$ 10 nas tarifas para despacho de primeira e segunda bagagem e de US$ 50 na terceira em voos domésticos e em rotas internacionais de curta distância, acompanhando movimentos recentes de United Airlines e JetBlue Airways em meio à disparada dos custos do combustível de aviação.

Com a mudança, válida para passagens emitidas a partir desta quarta-feira, 8, o valor para a primeira bagagem despachada sobe para US$ 45, enquanto a segunda passa a custar US$ 55. A terceira mala terá tarifa de US$ 200. Segundo o comunicado da companhia, o reajuste faz parte de uma revisão contínua de preços diante das condições globais e da dinâmica do setor aéreo.

O aumento ocorre em um momento de forte pressão sobre as despesas operacionais das companhias aéreas. O preço do querosene de aviação nas principais cidades dos Estados Unidos chegou a US$ 4,69 por galão nesta segunda-feira, de acordo com a Airlines for America e divulgado pela CNBC. O valor representa uma alta de quase 88% desde os ataques conjuntos dos EUA e de Israel ao Irã no fim de fevereiro. A escalada das tensões no Oriente Médio manteve praticamente fechado o Estreito de Ormuz nas últimas semanas, afetando o fluxo global de petróleo e derivados.

Dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) indicam que o combustível de aviação, que antes era negociado entre US$ 85 e US$ 90 por barril, chegou a cerca de US$ 209 no mercado internacional após a intensificação do conflito — movimento que tem comprimido margens e levado empresas do setor a repassar parte dos custos aos passageiros.

Apesar da pressão, analistas avaliam que a demanda ainda resiliente por viagens ajuda a compensar parte do impacto da alta do combustível, embora permaneça incerto até que ponto as companhias conseguirão absorver integralmente esse aumento sem novas revisões tarifárias.

A Delta divulga seus resultados do primeiro trimestre antes da abertura do mercado nesta quarta-feira. Investidores devem acompanhar de perto as estratégias da empresa para lidar com o avanço dos custos energéticos — hoje a segunda maior despesa do setor, atrás apenas da folha de pagamento.

Os benefícios de bagagem despachada vinculados aos programas de fidelidade da Delta Air Lines, às tarifas premium e aos cartões de crédito co-branded permanecerão inalterados. A companhia também informou que não haverá mudanças nas tarifas de bagagem em voos internacionais de longa distância.