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Ciclone Narelle deixa céu em 'tons de sangue' na Austrália

Poeira suspensa tornou o ar pesado e dificultou a respiração em algumas áreas

Austrália: região oeste é atingida por ciclone (Twitter/Reprodução)

Austrália: região oeste é atingida por ciclone (Twitter/Reprodução)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 29 de março de 2026 às 14h40.

Última atualização em 29 de março de 2026 às 14h59.

A passagem do ciclone tropical Narelle pelo oeste da Austrália na sexta-feira, 27, provocou cenas impressionantes, com cidades encobertas por uma nuvem densa de poeira que transformou o céu em "tons de vermelho sangue" e criou um cenário descrito por moradores como “apocalíptico”.

Registros feitos em Shark Bay mostram a rápida mudança nas condições climáticas. A poeira suspensa tornou o ar pesado e dificultou a respiração em algumas áreas, enquanto a coloração do céu se transformava em tons vermelho-alaranjados.

O ciclone trouxe rajadas de vento que chegaram a 250 km/h em alguns pontos, e o primeiro-ministro de Queensland, David Crisafulli, destacou: “Em muitos casos, será o vento mais forte que as pessoas já experimentaram nesta parte do estado em muito, muito tempo”.

O fenômeno causou a paralisação das usinas de Gorgon e Wheatstone, que respondem por cerca de 5% da produção mundial de gás natural liquefeito (GNL), segundo dados da Chevron, operadora das usinas.

Danos e alerta à população

O ciclone atingiu o continente como um sistema de categoria 3, causando telhados arrancados, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia e água em cidades como Exmouth.

Autoridades emitiram alertas de emergência e orientaram moradores a buscar abrigo, enquanto meteorologistas reforçaram que a coloração avermelhada do céu é um fenômeno natural causado pela suspensão de partículas de poeira.

Mesmo após o rebaixamento do sistema para tempestade tropical neste sábado, 28, os riscos permaneceram, incluindo chuvas intensas, ventos fortes e inundações. O ciclone chamou atenção também pela trajetória incomum, cruzando milhares de quilômetros do território australiano, algo considerado raro por especialistas.

Explicação do fenômeno

O céu vermelho ocorre quando ventos intensos levantam a poeira do solo, rica em óxido de ferro, e a transportam para a atmosfera — um efeito comum nas áreas áridas da Austrália.

Embora a coloração seja visualmente impactante, os meteorologistas reforçam que se trata de um fenômeno natural, provocado pela suspensão de partículas de poeira.

Acompanhe tudo sobre:CicloneAustrália

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