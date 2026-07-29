China testa drone capaz de voar por 24 horas seguidas

A China realizou, no último domingo, 26, o voo inaugural do TP200, o primeiro drone civil de longo alcance da categoria de uma tonelada desenvolvido no país, informa o jornal South China Morning Post (SCMP), de Hong Kong

Desenvolvido pela empresa Yitong UAV System, o TP200 foi projetado para desempenhar múltiplas funções, principalmente civis, como patrulhamento marítimo, abastecimento de ilhas e levantamentos territoriais. Segundo o jornal, o equipamento pode permanecer no ar por até 24 horas, com alcance de aproximadamente 3 mil quilômetros.

O modelo também poderá ser empregado em operações de busca e salvamento próximas ao litoral, no monitoramento costeiro e no transporte de suprimentos de emergência para regiões montanhosas e ilhas de difícil acesso. A plataforma poderá ser utilizada ainda para o monitoramento de secas, o combate a incêndios florestais, o mapeamento territorial e os levantamentos ambientais, inclusive em condições climáticas adversas.

De acordo com a apuração do SCMP, o drone possui uma arquitetura versátil, permitindo a substituição rápida dos equipamentos embarcados conforme as demandas da missão. Informações da fabricante indicam ainda que o TP200 alcança uma altitude operacional de cerca de 7.600 metros e uma velocidade de cruzeiro de até 200 km/h. A aeronave também consegue decolar e pousar em pistas de apenas 300 metros, inclusive sem pavimentação.

Made in China

O modelo é movido a combustível e apresenta uma configuração com duas entradas de ar, hélice traseira e estabilizadores verticais duplos. Segundo a empresa, toda a cadeia de suprimentos é nacional, incluindo materiais de fibra de carbono, softwares, sistemas eletrônicos e estações móveis de controle.

O South China Morning Post destaca que o TP200 foi desenvolvido integralmente com tecnologia doméstica, reforçando a estratégia chinesa de reduzir a dependência de componentes estrangeiros em equipamentos aeronáuticos de alta complexidade.

Embora tenha foco exclusivamente civil, o TP200 é comparado a drones militares chineses da família Wing Loong. O Wing Loong-2 possui autonomia de cerca de 20 horas, enquanto o Wing Loong-3 pode permanecer em voo por até 40 horas transportando aproximadamente 2,3 toneladas de carga.

Em comunicado divulgado pela Yitong, a empresa afirma que o projeto seguiu rigorosamente os requisitos de certificação da aviação civil. O sistema modular, segundo a fabricante, permitirá adaptar rapidamente a aeronave a diferentes tipos de missão, ampliando seu potencial de uso no mercado civil.

Durante a International Low-Altitude Economy Expo, realizada em Xangai, o porta-voz da empresa, Liang Long, estimou que a China precisará de mais de 8 mil aeronaves não tripuladas de grande porte para transporte nos próximos 10 a 15 anos. Para ele, a expansão da chamada economia de baixa altitude deverá tornar as rotas de carga aérea no país tão densas quanto as dos Estados Unidos.