Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

China planeja elevar expectativa de vida para 80 anos até 2030

O ministério dará prioridade à prevenção de doenças e à promoção da saúde pública

Ministério dará prioridade à prevenção de doenças e à promoção da saúde pública (FRANCOIS LO PRESTI/AFP)

Ministério dará prioridade à prevenção de doenças e à promoção da saúde pública (FRANCOIS LO PRESTI/AFP)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18h47.

O governo chinês pretende aumentar a expectativa média de vida para 80 anos nos próximos cinco anos, ante 79 anos registrados no final de 2024, afirmou o ministro da Saúde, Lei Haichao, em entrevista coletiva na sexta-feira.

Segundo Lei, a meta se baseia em tendências internacionais, no progresso da assistência médica e na força nacional do país. “Nossas avaliações indicam que essa meta é totalmente alcançável”, disse.

Prevenção de doenças

Para atingir o objetivo, o ministério dará prioridade à prevenção de doenças e à promoção da saúde pública. As medidas incluem o monitoramento e a intervenção sobre fatores de risco como peso corporal, pressão arterial e níveis de lipídios e glicose.

O governo também pretende combater doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes. Entre as ações previstas estão a simplificação de diagnósticos multidisciplinares e a melhoria dos serviços de referência entre hospitais.

Colaboração entre hospitais

Além disso, Lei destacou a necessidade de tornar os serviços de saúde mais acessíveis e eficientes, por meio da colaboração entre hospitais de diferentes níveis e do fortalecimento da atenção primária à saúde.

Acompanhe tudo sobre:Saúde

Mais de Mundo

Trump sanciona presidente da Colômbia após alegações de tráfico

EUA atacam outra suposta embarcação de narcotraficantes no Caribe

EUA diz que países devem normalizar relações com Israel

Primeira-ministra do Japão reafirma postura rígida contra imigrantes

Mais na Exame

Ciência

Por que Napoleão foi derrotado na Rússia? Estudo tem novas respostas

Mercados

Tesla pode desaparecer em 10 anos: 'perda de valor será colossal', diz ex-CEO da Stellantis

Esporte

Brasileira vence campeonato mundial de taekwondo na China

Pop

Conheça os filmes de ficção científica favoritos dos cientistas