China planeja elevar expectativa de vida para 80 anos até 2030

O governo chinês pretende aumentar a expectativa média de vida para 80 anos nos próximos cinco anos, ante 79 anos registrados no final de 2024, afirmou o ministro da Saúde, Lei Haichao, em entrevista coletiva na sexta-feira.

Segundo Lei, a meta se baseia em tendências internacionais, no progresso da assistência médica e na força nacional do país. “Nossas avaliações indicam que essa meta é totalmente alcançável”, disse.

Prevenção de doenças

Para atingir o objetivo, o ministério dará prioridade à prevenção de doenças e à promoção da saúde pública. As medidas incluem o monitoramento e a intervenção sobre fatores de risco como peso corporal, pressão arterial e níveis de lipídios e glicose.

O governo também pretende combater doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes. Entre as ações previstas estão a simplificação de diagnósticos multidisciplinares e a melhoria dos serviços de referência entre hospitais.

Colaboração entre hospitais

Além disso, Lei destacou a necessidade de tornar os serviços de saúde mais acessíveis e eficientes, por meio da colaboração entre hospitais de diferentes níveis e do fortalecimento da atenção primária à saúde.