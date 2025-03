China impõe tarifas sobre produtos agrícolas dos EUA a partir desta segunda-feira

A China começou a aplicar tarifas de até 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 10, ampliando a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. Itens como soja, carne bovina, frango, trigo e milho foram afetados.

A medida responde ao aumento recente das tarifas americanas sobre produtos chineses, anunciado pelo governo de Donald Trump para proteger a indústria local. Pequim também suspendeu importações de soja de três empresas americanas e interrompeu compras de madeira dos EUA.

O governo chinês busca minimizar o impacto interno, escolhendo produtos que podem ser adquiridos de outros mercados. O país já enfrenta desafios como baixa inflação e crise imobiliária, com a inflação ao consumidor entrando em deflação pela primeira vez em 13 meses.

"Temos ampla margem de manobra fiscal para lidar com desafios econômicos", disse o ministro das Finanças da China durante o Congresso Nacional do Povo.

A administração Trump, por sua vez, lida com uma escalada tarifária, com as taxas médias sobre produtos chineses saltando de 3% para 39% desde 2017. Apesar da tensão, Trump afirmou recentemente que um novo acordo comercial com a China é possível.