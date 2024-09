China encerra programa internacional de adoção de crianças; EUA busca esclarecimento

O governo chinês anunciou que está encerrando seu programa internacional de adoção de crianças, e os EUA estão buscando esclarecimentos sobre como a decisão afetará centenas de famílias americanas com solicitações pendentes. As informações são do Guardian.

Em um briefing diário na quinta-feira, Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse que Pequim não estava mais permitindo adoções do exterior, com a única exceção para parentes de sangue que queiram adotar uma criança ou enteado.

Em cartas enviadas a algumas agências de adoção na quarta-feira e compartilhadas nas redes sociais, o departamento de estado dos EUA disse que foi informado pelas autoridades chinesas que todas as outras adoções pendentes foram canceladas, exceto aquelas com autorizações de viagem já emitidas.

Em um telefonema com diplomatas dos EUA, Pequim disse que "não continuará a processar casos em nenhum estágio", exceto aqueles cobertos por uma cláusula de exceção. O Departamento de Estado disse: "Entendemos que há centenas de famílias ainda pendentes de conclusão de sua adoção e nos solidarizamos com a situação delas."

Adoção na China

Muitas pessoas adotaram crianças da China ao longo das décadas, visitando o país para buscá-las e depois as levando para um novo lar no exterior. Longos atrasos no processo fizeram com que muitos casais que foram aprovados para adotar ainda esperassem anos, às vezes perto de uma década, para receber seus filhos.

As famílias dos EUA adotaram 82.674 crianças da China, o maior número de qualquer país.

As adoções internacionais foram amplamente suspensas desde 2020 por causa da pandemia de Covid, e as mudanças na situação política, demográfica e econômica da China levaram muitos no setor a esperar o fim ou o endurecimento da política de adoção.

Para se ter uma ideia, um consulado dos EUA emitiu 16 vistos para adoções da China de outubro de 2022 a setembro de 2023, o primeiro em mais de dois anos. Não ficou claro se mais vistos foram emitidos desde então.

Em janeiro deste ano, a única agência de adoção no exterior da Dinamarca disse que estava encerrando as operações após preocupações sobre documentos e procedimentos, e o principal órgão regulador da Noruega recomendou interromper as adoções no exterior por dois anos, aguardando uma investigação sobre vários casos.

O Projeto Nanchang, um grupo sediado nos EUA que trabalha para ajudar os adotados a encontrar suas famílias biológicas, disse que o anúncio marcou "o fim de uma era", mas o programa "já estava a caminho do fim".

A instituição de caridade disse nas redes sociais que o número de adoções já havia diminuído seriamente nos anos anteriores à pausa da pandemia, e havia menos crianças colocadas para adoção em geral, atribuindo isso à melhora da economia da China, à queda nas taxas de natalidade e à diminuição da preferência social por crianças do sexo masculino.

O número de recém-nascidos na China caiu para 9,02 milhões em 2023, e a população geral declinou pelo segundo ano consecutivo. Em meio a uma série de medidas governamentais projetadas para encorajar mais nascimentos, a política de filho único da China, que durou décadas — que foi um dos principais impulsionadores de bebês, especialmente meninas, sendo colocados para adoção — foi eliminada gradualmente.