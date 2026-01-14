Queda de guindaste sobre trem mata ao menos 29 pessoas na Tailândia

Pelo menos 29 pessoas morreram e outras 67 ficaram feridas nesta quarta-feira, 12, na Tailândia, após a queda de um guindaste sobre um trem de passageiros que fazia a rota entre Bangcoc e o nordeste do país, segundo os números oficiais mais recentes.

As equipes de resgate informaram à EFE, que "pode haver cinco ou possivelmente mais pessoas ainda presas nos vagões do trem", no qual viajavam cerca de 200 passageiros no momento do acidente, ocorrido na província de Nakhon Ratchasima.

O desastre aconteceu quando um guindaste que trabalhava em um projeto ferroviário de alta velocidade entre a capital tailandesa e a cidade chinesa de Kunming caiu sobre o trem em movimento, provocando - segundo o governo provincial - o seu descarrilamento e um incêndio no local.

A nova construção estava sendo realizada sobre uma linha férrea já existente, no âmbito do projeto de alta velocidade que conectará a Tailândia e a China.

Um total de 171 pessoas viajavam a bordo do trem no momento do acidente, de acordo com os últimos dados oficiais, que horas antes apontavam para 195 passageiros. Ao todo, 208 pessoas estavam no trem desde o início da rota e foram desembarcando em diferentes paradas antes do ocorrido.

Imagens do acidente, ocorrido em Ban Thanon Kho (a cerca de 250 quilômetros de Bangcoc), mostram o incêndio gerado após a queda e dezenas de profissionais realizando os trabalhos de resgate.

O presidente da Associação de Engenheiros Estruturais da Tailândia, Amorn Pimanamas, atribuiu o ocorrido a "falhas de segurança" e considerou que o acidente pode ter sido causado por "deficiências nas medidas de segurança na construção em áreas públicas", segundo informou a emissora pública “Thai PBS”.

O mesmo meio de comunicação relatou a suspensão temporária da rota que era percorrida pelo trem acidentado.

*Com informações da EFE