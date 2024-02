Orfanato do Batman? Christian Bale investe US$ 22 milhões para que irmãos adotivos fiquem juntos

São muitos os atores que investem boa parte de seus ganhos e lucros em causas sociais e ambientais. Christian Bale, famoso intérprete do Batman nos filmes de Christopher Nolan, é um exemplo — ajudar os outros é uma atividade sempre presente para ele, algo que carrega consigo desde o início de sua carreira. Mas agora, o ator foi além: acaba de inaugurar uma espécie de comunidade para filhos adotivos, que vai permitir que irmãos órfãos possam ficar juntos quando não tiverem os pais. E investiu US$ 22 milhões nesse projeto.

O espaço, que funcionará como uma espécia de 'aldeia', com 12 casas, deve ficar pronto no início de 2025. Na última semana, Bale visitou o local das obras, que fica em Palmdale, uma cidade a cerca de 100 quilômetros de distância de Los Angeles, que tem pouco menos de 150 mil habitantes. A "Together California", como será chamada, terá ao todo 700 m² de área ocupada, além de dois apartamentos que servirão como espaço de transição temporária. É esperado que o espaço abrigue até 70 crianças.

A ideia do projeto, segundo o próprio ator, surgiu em 2005, com o nascimento de sua filha. Ele viu, naquela época, como funcionava o sistema de adoção na Califórnia (EUA) e quantas crianças eram separadas de seus irmãos para encontrarem novos lares.

“Imagine a dor absoluta e o trauma de perder seus pais ou ser separado deles e, ainda por cima, perder seus irmãos e irmãs. Isso não é maneira de tratar crianças. E assim, seremos o centro para isso. Espero que esta aldeia seja a primeira de muitas, e espero que as pessoas, californianos e angelenos, saibam que podem se juntar a nós para abrir os olhos para o que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Estes são nossos filhos e devemos ajudá-los", comentou Christian Bale ao The Hollywood Reporter na cerimônia de inauguração das obras.

Envolvimento com causas sociais

Todo o projeto de Bale foi criado em conjunto de Tim McCormick, que atuou como diretor executivo das Aldeias Infantis nos Estados Unidos por 20 anos e largou o trabalho para se juntar ao ator. O médico e filantropo Eric Esrailian, professor de Medicina da Universidade da Califórnia, também auxiliará a empreitada.

O ator disse que seu interesse pela filantropia veio desde cedo, por incentivo de seu pai. "Eu cresci com um pai que sempre foi muito ativo e altruísta e íamos para protestos para gritar contra Maggie Thatcher e outras coisas. Quando criança, eu realmente não sabia o que estava fazendo, mas adorava e simplesmente admirava meu pai pela maneira como ele se esforçava para cuidar de outras pessoas”, comentou ao The Hollywood Reporter. “Sempre tínhamos outras pessoas vindo e morando em nossa casa, que não tinham moradia própria, etc."

O pai de Christian Bale, David Bale, foi um ativista ambiental reconhecido nos Estados Unidos. Ele trabalhou para organizações como o Dian Fossey Gorilla Fund e a Humane Society. Morreu em 2003, aos 62 anos, três anos depois de se casar com a escritora e ativista Gloria Steinem.

“Fiquei chocado e furioso ao saber que temos mais crianças adotivas aqui do que em qualquer outro lugar do país. Eu também estava me culpando por não saber disso antes, então pensei: ‘Bem, é isso. Vamos nos concentrar nisso.’ Minha esposa e eu decidimos que faríamos tudo o que pudéssemos ao nosso alcance para mudar esse cenário”, completou o ator.