Aos 27 anos, ele saiu de US$ 50 mil para US$ 432 mil e abriu sua própria empresa

Enquanto muitas trajetórias profissionais seguem caminhos tradicionais, Nabeel Khan, hoje com 27 anos, enxergou nas estruturas corporativas da Amazon a oportunidade de acelerar sua carreira, transformar sua renda e, com isso, lançar seu próprio negócio com base sólida em tecnologia.

Sua história não é apenas sobre evolução pessoal, mas um retrato fiel de como profissionais que atuam com foco em finanças corporativas e gestão de produtos podem escalar posições com estratégia, visão de longo prazo e domínio técnico.

Formado em ciência e engenharia de materiais pela Universidade de Michigan, Khan começou sua jornada como gerente de operações em um centro logístico da Amazon em 2020, com salário de US$ 50 mil por ano. Cinco anos depois, já ocupava o cargo de gerente sênior de produtos de inteligência artificial, com remuneração total de US$ 432 mil anuais, somando salário e ações da empresa.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Planejamento de carreira e alavancagem de competências

Desde o início de sua atuação na Amazon, Khan agiu com um plano claro: identificar posições com potencial estratégico e buscar as competências necessárias para alcançá-las. Ele mapeou cargos como gerente de projetos e gerente de produtos, posições com influência direta sobre decisões financeiras, roadmap de produto e gestão de equipes.

Ao longo do caminho, buscou mentorias internas e externas, desenhou um plano educacional próprio e passou a estudar à noite e nos fins de semana. Investiu em um bootcamp de programação do Georgia Institute of Technology e conquistou certificações em Amazon Web Services.

Além da formação técnica, aplicava os conhecimentos adquiridos no próprio cargo. Em uma de suas iniciativas como gerente de operações, liderou a modernização do sistema de segurança do armazém, projeto que reforçou sua qualificação para promoções futuras.

Acúmulo de capital e segurança para empreender

Durante o período em que esteve na Amazon, Khan manteve um hábito agressivo de poupança e investimentos, guardando até 80% de sua renda. Ao pedir demissão, acumulava US$ 666 mil em contas de poupança, investimentos e aposentadoria, além de não possuir dívidas com cartão de crédito ou empréstimos estudantis.

Essa reserva foi essencial para sua transição ao empreendedorismo. Em julho de 2025, fundou a SkillAxis, startup que desenvolve gerentes de produto de IA para empresas não tecnológicas. Entre julho e novembro de 2025, a empresa já havia gerado US$ 51 mil em receita, e Khan passou a se remunerar com cerca de US$ 5 mil mensais, enquanto mantinha um estilo de vida financeiramente controlado em Nova York.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Criatividade no cargo atual: um diferencial competitivo

Para quem atua em ambientes corporativos e deseja crescer, Khan deixa uma mensagem clara: “Seja criativo com o que você pode fazer no ambiente em que está”. Em vez de esperar por promoções, ele reinventou seus próprios cargos, criou projetos transversais e foi além das funções tradicionais para demonstrar potencial.

Hoje, com uma carga de trabalho semanal de até 80 horas, Khan divide seu tempo entre liderar sua empresa e conviver com família e amigos. Seu próximo objetivo é atingir US$ 1 milhão de patrimônio líquido antes dos 30 anos, meta que reflete sua convicção de que sucesso financeiro e realização pessoal podem coexistir, desde que haja método, disciplina e propósito.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.