China e Brasil fortalecem parcerias em e-commerce e cidades inteligentes

Com uma população de mais de 200 milhões e um mercado de internet em rápido crescimento, o Brasil tem se consolidado como um destino estratégico para investimentos chineses em e-commerce e tecnologia digital. Em 2023, o setor de varejo online no país registrou uma receita de R$185,7 bilhões, com mais de 87 milhões de consumidores online.

Expansão de plataformas chinesas no Brasil

Empresas como AliExpress, SHEIN e Temu estão otimizado suas operações para atender à crescente demanda do consumidor brasileiro.

O AliExpress investiu na construção de armazéns locais para melhorar a eficiência logística.

A SHEIN anunciou um aporte de R$750 milhões para colaborar com 2.000 fabricantes brasileiros e construir uma cadeia de suprimentos local.

A Temu, plataforma da PDD Holdings, conquistou rapidamente o mercado brasileiro com preços competitivos.

Essas iniciativas visam não apenas oferecer uma maior variedade de produtos, mas também aprimorar a experiência de compra e consolidar a presença das plataformas chinesas no mercado.

Avanços em infraestrutura digital

A parceria sino-brasileira também está promovendo avanços em infraestrutura e conectividade digital:

A Huawei instalou mais de 8.000 quilômetros de fibra óptica na floresta amazônica, expandindo o acesso à internet de banda larga.

A China Telecom inaugurou um centro de operações de rede em São Paulo para atender empresas brasileiras e chinesas.

A TCL, por sua vez, abriu uma linha de produção de televisores digitais em Manaus, usando manufatura inteligente para aumentar a eficiência.

Foco em cidades inteligentes

Além do e-commerce e infraestrutura, a cooperação tecnológica entre os dois países está se expandindo para o desenvolvimento de cidades inteligentes. A CRRC Changchun Railway Vehicles Co. fundou um centro de tecnologia e intercâmbio cultural no Rio de Janeiro, reforçando a integração tecnológica e cultural entre China e Brasil.

Essas iniciativas demonstram o compromisso de ambas as nações em promover avanços tecnológicos e econômicos de forma sustentável e integrada.

