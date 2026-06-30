Governo chinês estabelece meta de 50 mil redes privadas 5G para indústria até 2030

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China (MIIT), em conjunto com sete órgãos governamentais, publicou em 30 de junho um conjunto de diretrizes para acelerar o desenvolvimento da internet industrial no país, com metas definidas até 2030 e 2035. O plano estabelece a expansão de redes privadas industriais 5G, a criação de plataformas digitais integradas e a ampliação do uso da internet industrial para todos os 207 segmentos da indústria de transformação, além da meta de elevar o valor agregado do setor para mais de 2,5 trilhões de yuans até o fim da década.

As diretrizes tratam a internet industrial como uma infraestrutura de conexão entre sistemas produtivos e tecnologias digitais, integrada ao processo de modernização da manufatura chinesa. O documento reconhece avanços recentes, mas aponta limitações na adaptação das tecnologias entre diferentes setores e na integração dos processos industriais. Também destaca que a evolução da inteligência artificial pressiona o sistema a ampliar a capacidade de interconexão de redes, processamento de dados e gestão de recursos, o que orienta a nova fase de desenvolvimento da área.

Até 2030, o governo chinês pretende construir 50 mil redes privadas industriais 5G, desenvolver cerca de cinco plataformas industriais com influência internacional, expandir a aplicação da internet industrial para os 207 subsetores da manufatura, implantar fábricas inteligentes baseadas em 5G em diferentes níveis de maturidade tecnológica e elevar para 80% a adoção de sistemas de segurança cibernética entre grandes empresas dos setores prioritários. O plano também estabelece, para 2035, a formação de uma infraestrutura de internet industrial com padrão internacional, integrada ao sistema produtivo do país e ao processo de nova industrialização.

As diretrizes organizam 18 medidas em cinco eixos principais, que incluem infraestrutura digital, inovação tecnológica, ampliação de aplicações industriais, segurança cibernética e desenvolvimento do ecossistema industrial. Entre as ações previstas estão a expansão de redes industriais dedicadas, a implantação de redes privadas 5G no ambiente fabril, a incorporação de módulos de comunicação em equipamentos industriais, a criação de centros de testes e inovação e a adoção de modelos de produção baseados em dados, como manufatura personalizada e sistemas digitais de gestão industrial.