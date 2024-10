China celebra feriado do Dia Nacional com movimentação turística e eventos

Nesta terça-feira, 1 de outubro, começou o feriado da “Semana Dourada” do Dia Nacional da China. A também conhecida como Golden Week se estenderá até 7 de outubro. Estima-se que a rede ferroviária do país transporte 175 milhões de passageiros durante este período de intensa movimentação, de acordo com dados da operadora ferroviária nacional.

Somente nesta terça-feira, espera-se que o setor ferroviário chinês realize 21 milhões de viagens de passageiros, conforme informou a China State Railway Group Co., Ltd. Para atender à crescente demanda, foram programados 1.476 trens adicionais. Durante o feriado, a média diária será de mais de 12 mil passageiros em operação.

Segundo dados da Ctrip, principal agência de viagens online da China, os ingressos para muitos pontos turísticos domésticos esgotaram-se já no primeiro dia do feriado, com um aumento de 37% nas reservas em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Além disso, o número de pedidos de viagens ao exterior no primeiro dia cresceu quase 40% em relação ao ano anterior. Impulsionada por fatores como viagens longas, visitas familiares e deslocamentos entre cidades, a popularidade do feriado do Dia Nacional deste ano promete alcançar um novo patamar.

Em termos de destinos, quase metade dos turistas optou por viagens de longa distância no primeiro dia, representando um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Entre as cidades mais procuradas estão Pequim, Xangai, Chengdu e Hangzhou, de acordo com a Fliggy, uma das principais plataformas de viagens do país.

As reservas de aluguel de carros aumentaram mais de 40% em relação ao ano anterior. Além disso, as reservas de cruzeiros internacionais cresceram mais de 130% em comparação com o mesmo período de 2019, conforme relatado pela Fliggy, um mês antes do feriado.

No setor cinematográfico, as reservas de bilhetes já superaram 200 milhões de yuans (aproximadamente 28,52 milhões de dólares), segundo a plataforma de monitoramento de bilheteria online Maoyan. Entre os filmes mais aguardados estão o drama de guerra histórica “The Volunteers: The Battle of Life and Death”, a aventura de ficção científica “Bureau 749” e o filme de ação policial “Tiger Wolf Rabbit”.

Eventos por todo o país

Por toda a China, o Dia Nacional é celebrado com uma variedade de atividades, que vão desde eventos festivos e visitas a exposições até viagens.

Na cidade de Fuzhou, localizada na província de Fujian, no sudeste do país, o município se uniu a diversos condados e distritos urbanos para realizar 232 atividades culturais, incluindo 95 eventos temáticos de feriado e 137 exposições e performances artísticas.

Em Pequim, focando em temas como o Dia Nacional e o “guochao” – tendência que une estilo tradicional chinês e marcas nacionais –, quase 400 atividades especiais foram organizadas para o público.

Na província de Zhejiang, no leste da China, as águas verdes e montanhas pitorescas da Vila Yanglou, na cidade de Huzhou, têm encantado os visitantes. “A impressão dos turistas é resultado do foco consistente de Huzhou na preservação ecológica ao longo de mais de uma década”, afirmou Pan Ming, diretor do escritório de meio ambiente da cidade.

No sudoeste da China, na província de Guizhou, uma série de atividades intitulada “caminhada no campo” foi realizada, incluindo interações entre pais e filhos, celebrações folclóricas, entretenimento em fazendas e mercados rurais. Além disso, a província ofereceu diversas atividades esportivas aos turistas, como parapente, pular corda em pranchas de stand-up paddle, esgrima e tênis de mesa, visando proporcionar uma experiência diversificada e divertida aos visitantes.