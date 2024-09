Por que a Bolsa na China está vivendo um momento histórico?

As ações chinesas tiveram outro momento histórico nesta segunda-feira, 30, subindo pelo nono dia consecutivo, aproveitando a onda que o estímulo do governo para reanimar a economia atrai investidores de volta.

O índice CSI 300 saltou 8,5% na segunda, seu maior crescimento desde setembro desde 2008, enquanto os traders correram para comprar ações na última sessão antes de um feriado de uma semana no país. O índice, que perdeu mais de 45% de seu valor desde a alta histórica de 2021 até meados de setembro, desde então subiu mais de 20%. Sua alta na semana passada foi a maior em 16 anos.

De acordo com a Bloomberg, esses ganhos estendidos ocorreram depois que três das maiores cidades da China relaxaram as regras para compradores de imóveis enquanto o banco central também mudou para taxas de hipoteca mais baixas. As últimas medidas estavam entre os principais elementos de um amplo pacote de estímulo divulgado na terça-feira, que também incluiu cortes nas taxas de juros, liberação de dinheiro para bancos, bem como suporte de liquidez para ações.

Os investidores podem estar apostando que o momento atual pode ser sustentável. Em um sinal de frenesi contínuo, o volume de negócios combinado nas bolsas de Xangai e Shenzhen atingiu um recorde de cerca de 2,6 trilhões de yuans (US$ 371 bilhões) nesta segunda-feira.

A demanda por ações chinesas foi tão forte na segunda-feira que várias corretoras locais sofreram atrasos no processamento de ordens em seus aplicativos de negociação, informou a mídia local, com algumas empresas de valores mobiliários também vendo um aumento nas solicitações para abrir novas contas de negociação.

Esses últimos "soluços" ocorreram após uma explosão de negociações que levou a falhas na bolsa de valores de Xangai na sexta-feira.

Otimismo renovado

As corretoras lideraram o rali, com a Citic Securities atingindo o limite de alta diária de 10%, dada a percepção de que são as beneficiárias mais diretas do aumento das transações de ações. Quase todas as ações componentes do CSI 300 estavam no verde. Um indicador da Bloomberg Intelligence de incorporadoras imobiliárias chinesas subiu até 15,7%.

O otimismo renovado sobre o segundo maior mercado de ações do mundo também está se espalhando globalmente, com fundos de hedge vendendo ações de tecnologia dos EUA e investindo em empresas de mineração e materiais. Enquanto isso, o minério de ferro disparou quase 11%, com os investidores apostando que os esforços da China para aliviar os problemas imobiliários melhorarão a demanda do maior consumidor mundial do material para fabricação de aço

Os títulos soberanos de dez anos do país caíram na segunda-feira, estendendo sua maior queda semanal em uma década, com os investidores se voltando para ativos de risco com expectativas de que uma onda generalizada de estímulos reavivará o crescimento econômico, segundo a Bloomberg.

O Indicador de Medo e Ganância do Índice Composto de Xangai, que mede o ímpeto de compra e venda do benchmark de ações popular entre os investidores de varejo da China, atingiu o maior nível desde 2020 na segunda-feira.