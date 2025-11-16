Chile vai ao 2º turno com duelo esperado entre esquerda e direita

A candidata de esquerda Jeannette Jara e o conservador José Antonio Kast disputarão o segundo turno das eleições para eleger o novo presidente do Chile no próximo dia 14 de dezembro.

Com 40,3% das 40.900 urnas apuradas pelo Serviço Eleitoral do país, o Servel, na sigla em espanhol, Jara venceu preliminarmente o primeiro turno da eleição presidencial realizado neste domingo, 16, com 26,45% dos votos.

Ela foi seguida pelo republicano Kast, que recebeu 24,46%, segundo dados preliminares. Como nenhum dos candidatos obteve mais de 50%, a presidência deverá ser decidida no próximo mês.

Ao todo, oito nomes concorreram às eleições presidenciais chilenas, com três deles disputando voto a voto a vaga da direita contra a candidata de esquerda no segundo turno.

Além de Kast, eram considerados favoritos Johannes Kaiser, do Partido Libertário Nacional, que se posicionava ainda mais à direita de Kast; e Evelyn Matthei, da coligação Chile Vamos, que reunia a centro-direita tradicional.

Os chilenos também foram às urnas neste domingo eleger o próximo Congresso do país. Mas os resultado só devem ser consolidados mais tarde.

(Essa matéria está em atualização)