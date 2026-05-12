Trump diz que os EUA falarão com Cuba após ameaçar tomar a ilha: 'um país falido'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira, 12, que a administração americana “vai conversar” com Cuba, um “país quebrado”, depois de ter repetidamente indicado que poderia “tomar” a ilha governada pelo Partido Comunista.

Trump afirmou que “Cuba está pedindo ajuda, e vamos falar!” em sua rede social Truth Social, marcando a primeira vez em que ele confirma publicamente negociações com Havana em meio à escalada de tensão entre os dois governos.

Antes disso, autoridades cubanas tinham reconhecido em 21 de abril a existência de um “encontro” bilateral em Havana, o primeiro após semanas de negativas sobre conversas formais entre os países.

Desafios na política externa

O anúncio de Trump ocorreu no mesmo dia em que ele embarcou para Pequim, onde participaria de uma cúpula com o presidente chinês, Xi Jinping, enquanto os Estados Unidos também conduzem uma campanha militar e diplomática envolvendo o Irã.

Na segunda-feira, 11, o líder da bancada republicana no Senado, John Thune, declarou que o conflito com o Irã deve ser tratado como prioridade máxima, em meio a perguntas da imprensa sobre as relações com Cuba.

Trump ressaltou que “nenhum republicano me falou de Cuba” em uma mensagem na rede social, sugerindo que o diálogo é conduzido sem amplo apoio partidário.

Outro senador do mesmo partido, James Lankford, disse que se opõe a qualquer operação militar contra Cuba e defendeu a análise dos efeitos da crise de energia na ilha antes de qualquer ação agressiva.

Washington mantém um bloqueio quase total ao fornecimento de petróleo para Cuba há meses, medida que agravou de forma significativa a situação econômica da população cubana.

As relações entre os Estados Unidos e Cuba alternam entre sanções e advertências de Washington e exigências de não interferência da parte cubana — que, apesar de críticas constantes, também adotou gestos conciliatórios, como a libertação de presos recentemente.

A Venezuela, principal fornecedora de petróleo de Cuba até recentemente, tem diminuído esse fluxo, o que contribuiu para apagões frequentes e agravou a crise energética na ilha.

No dia 1º de maio, Trump anunciou novas sanções econômicas dirigidas a setores estratégicos da economia cubana, medida que gerou reações do governo em Havana.

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, qualificou as sanções como “punição coletiva” e “medidas coercitivas unilaterais”.

Mais cedo neste mês, Trump afirmou que os Estados Unidos seriam capazes de “tomar” a ilha caribenha situada perto da costa da Flórida “quase imediatamente”, caso assim decidissem.

Os Estados Unidos impuseram seu embargo a Cuba em 1962, e sob o regime comunista em Havana o país não realiza eleições consideradas livres e democráticas por observadores internacionais.

Questionado no Senado sobre se Cuba representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, respondeu afirmativamente durante uma audiência nesta terça-feira.

Trump usou essa caracterização em um decreto presidencial para justificar o bloqueio a qualquer navio que tente fornecer petróleo bruto à ilha.

*Com informações da AFP.