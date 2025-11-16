Urnas abertas: eleições no Chile ocorrem neste domingo, 16

As eleições presidenciais e legislativas no Chile acontecem neste domingo, com mais de 15,6 milhões de eleitores convocados a escolher o sucessor de Gabriel Boric.

O pleito marca a primeira eleição presidencial com voto obrigatório desde o retorno à democracia. No total, 3.498 centros de votação foram abertos em todo o país.

A disputa pela Presidência reúne oito candidatos. Segundo a EFE, pesquisas divulgadas antes da votação apontavam a ex-ministra Jeannette Jara, representante da esquerda, como favorita para liderar o primeiro turno — mas sem vantagem suficiente para evitar o segundo turno em 14 de dezembro.

Disputa na direita deve definir quem enfrenta Jara

O maior ponto de incerteza está na direita, onde dois nomes aparecem em empate técnico nas pesquisas.

José Antonio Kast, advogado ultracatólico que tenta a Presidência pela terceira vez, buscou moderar o discurso nesta campanha.

Já o deputado libertário Johannes Kaiser cresceu nas últimas semanas defendendo posições mais radicais e prometendo avançar na chamada “batalha cultural”.

A candidata Evelyn Matthei, que já liderou pesquisas, agora aparece em quarto lugar, seguida pelo economista Franco Parisi, que surpreendeu no último pleito ao terminar em terceiro.

Congresso também será renovado

Além da disputa presidencial, o país elege 155 deputados e 23 dos 55 senadores. A direita aparece como favorita para ampliar espaço no Legislativo. Ainda de acordo com a EFE, esse é um fator crucial para a governabilidade dos próximos anos.

Os centros de votação ficam abertos até as 18h (horário local), e os primeiros resultados devem ser divulgados ainda na noite deste domingo.