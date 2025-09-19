Centro de Berlim é evacuado após descoberta de bomba da Segunda Guerra Mundial

Milhares de pessoas foram retiradas de suas casas no centro de Berlim na madrugada desta sexta-feira após a descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial no rio Spree, que atravessa a capital alemã, mas já estão retornando, uma vez que a detonação não será necessária.

Um porta-voz da polícia confirmou ao jornal local “Tagesspiegel” que o artefato foi classificado como não perigoso e já foi retirado do rio.

"As pessoas podem voltar para suas casas e lares", disse o porta-voz.

Anteriormente, a polícia havia informado na rede social X que a evacuação de "milhares de moradores afetados na área que cerca a ilha de Fischerinsel" foi concluída às 5h, e que mais de 800 pessoas encontraram refúgio em acomodações de emergência.

"Nossos mergulhadores e especialistas da (divisão de) técnica criminal estão preparando a desativação da bomba neste momento", havia acrescentado a polícia.

Descoberta e evacuação

De acordo com o Tagesspiegel, a descoberta da bomba durante trabalhos de rotina na tarde de quinta-feira levou as autoridades a tomar a decisão, durante a noite, de evacuar todos os moradores em um raio de 500 metros do local.

Por se tratar de uma área central no coração da capital, a evacuação também afetou um grande número de turistas, que tiveram que passar a noite no abrigo de emergência montado na prefeitura de Berlim Central.

Ocorrência frequente na Alemanha

A descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial é comum na Alemanha e, com frequência, dezenas de milhares de moradores precisam ser evacuados para que os especialistas em explosivos possam detoná-las com segurança.