Alemanha aprova orçamento de 2025 e reforça gastos com defesa após meses de negociações

Após meses de negociações, os deputados alemães aprovaram nesta quinta-feira, 18, o orçamento de 2025, com destaque para o aumento significativo dos gastos militares, uma medida estratégica para reforçar a defesa nacional diante de uma eventual ameaça russa.

Essa aprovação, embora bem recebida, não resolve completamente as desavenças internas entre o chanceler conservador Friedrich Merz e seus aliados sociais-democratas, que ainda precisam alcançar um consenso sobre os orçamentos de 2026 e 2027, em meio a uma recessão econômica crescente e tensões geopolíticas.

Detalhamento do orçamento e prioridades de gasto

O governo de Berlim definiu um orçamento de 502,5 bilhões de euros (aproximadamente 3,1 trilhões de reais) para este ano, o que representa um aumento de 25 bilhões de euros (cerca de 157 bilhões de reais) em relação ao ano de 2024. Destes, 81,8 bilhões de euros (cerca de 513,5 bilhões de reais) serão destinados ao financiamento do déficit público.

Além disso, a Câmara Baixa do Parlamento Alemão (Bundestag) aprovou a criação de um fundo especial para a infraestrutura e a transição climática, autorizando empréstimos de até 500 bilhões de euros (aproximadamente 3,1 trilhões de reais) a serem pagos ao longo de 12 anos.

Desses fundos, mais de 37 bilhões de euros (cerca de 232,2 bilhões de reais) estarão disponíveis ainda este ano, sendo que 812 bilhões de euros (aproximadamente R$ 75,3 bilhões) serão direcionados à rede de transportes do país.

Governo de coalizão apostando em gastos maior

Desde a chegada do governo de coalizão ao poder em maio deste ano, o foco tem sido abandonar a cautela orçamentária dos anos anteriores. Com a aprovação do orçamento e do fundo especial, o governo alemão planeja contrair empréstimos de aproximadamente 143 bilhões de euros líquidos (cerca de R$ 897,7 bilhões) ainda em 2025, além de uma previsão de 175 bilhões de euros (cerca de R$ 1 trilhão) para 2026.

O ministro das Finanças, Lars Klingbeil, destacou, em um discurso no Bundestag, que a prioridade do governo será "o retorno do crescimento econômico na Alemanha e a preservação dos empregos", enfatizando que essa é a principal preocupação da população alemã.

No entanto, o grande desafio do Executivo continua sendo equilibrar as promessas de mudança com os compromissos sociais exigidos pelos aliados sociais-democratas, especialmente em um momento de desaceleração econômica.