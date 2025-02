'Luigi Mangione: o assassino do CEO': documentário estreia em fevereiro; veja onde assistir

Em dezembro de 2024, Luigi Mangione se tornou um nome conhecido no mundo todo. Após assassinar a tiros o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, maior operadora de planos de saúde privada nos Estados Unidos, ele se tornou uma celebridade — e a história foi tão longe que vai até se tornar um documentário.

O especial inédito "Luigi Mangione: o assassino do CEO", com uma hora de duração, chega ao streaming em fevereiro e mergulha nas questões ainda não respondidas sobre o caso.

É conduzido pelo apresentador e produtor executivo Dan Abrams, ao lado de especialistas, pessoas da indústria e fontes próximas ao assassino, que juntas investigam o estado mental dele e as teorias que cercam os eventos que levaram à sua prisão. O especial tem produção da Twist Media e Wheelhouse, em parceria com Law & Crime para o Investigation Discovery.

Quando estreia o documentário de 'Luigi Mangione: o assassino do CEO'?

Especial estreia na Max no dia 17 de fevereiro, e no canal de TV por assinatura da HBO no dia 21 de fevereiro, às 22h10.

Onde assistir ao documentário de Luigi Mangione?

O documentário ficará disponível no catálogo da Max e no canal de TV por assinatura da HBO no dia 21 de fevereiro, às 22h10.

Veja a sinopse do documentário de Luigi Mangione

Na manhã de 4 de dezembro de 2024, Brian Thompson, CEO da United Healthcare, foi fatalmente baleado em frente a um hotel em Manhattan, enquanto se dirigia a uma conferência. O ataque violento e, até então, aleatório chocou o mundo e desencadeou uma intensa caçada policial para identificar e capturar o assassino. No dia 9 de dezembro, o suposto responsável, Luigi Mangione, de 26 anos, foi capturado em Altoona, Pensilvânia, em uma operação conjunta da polícia de Nova York e do FBI. No entanto, à medida que novos detalhes surgem após sua prisão – incluindo a descoberta de um manifesto –, as dúvidas sobre o caso só aumentam.