Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Cartel de los Soles existe? O que se sabe do grupo classificado como terrorista

Medida dos EUA abre espaço para mais operações contra o narcotráfico na Colômbia

Presidente da Venezuela Nicolás Maduro durante evento em Caracas, em 21 de novembro (Juan Barreto/AFP)

Presidente da Venezuela Nicolás Maduro durante evento em Caracas, em 21 de novembro (Juan Barreto/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15h30.

Os Estados Unidos declararam, na segunda feira 24, que o chamado Cartel de los Soles (Cartel dos Sóis) como uma organização terrorista estrangeira. Segundo o Departamento de Guerra dos EUA, a nova medida poderia abrir uma “série de novas opções” para as operações americanas na Venezuela. Além disso, Trump diz que a nova classificação lhe permitiria atacar alvos ligados ao cartel e ao presidente Nicolás Maduro em solo venezuelano.

Nos últimos meses, os EUA vêm ampliando a pressão sobre Maduro com uma intensa aglomeração de poderio militar nos mares do Caribe, conduzindo operações de ataque e bombardeio a embarcações sob suspeita de terem conexão com o narcotráfico.

A Venezuela, por sua vez, entende a presença armada americana como tentativa de induzir uma mudança de regime no país, a fim de conseguir acesso às vastas reservas de petróleo do país.

No entanto, analistas apontam que não há comprovação de que o cartel exista de fato.

O que é o Cartel de los Soles?

O chamado cartel é, na verdade, um termo usado para se referir a um grupo de oficiais corruptos no Exército e na política da Venezuela que colaborariam com organizações ligadas ao narcotráfico para facilitar suas operações no país.

Segundo a BBC, o termo emergiu inicialmente nos anos 1990, usado pela mídia venezuelana durante acusações de tráfico de drogas contra um general da Guarda Nacional. O termo faz referência a uma insígnia em formato de sol utilizada por generais como sinalização de seu status na hierarquia militar.

Assim, o cartel não seria uma organização criminosa no sentido clássico, pois não teria estrutura e hierarquia claras. Ao invés disso, é melhor entendido como uma organização informal composta por membros do alto escalão do exército e governo.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS, na sigla em inglês), define o cartel da seguinte maneira em um estudo de outubro desse ano: “Rede informal e descentralizada de altos funcionários militares e políticos corruptos dentro das instituições estatais da Venezuela.” A entidade pondera, no entanto, que nenhum ato violento significativo foi atribuído ao Cartel de los Soles.

A Venezuela nega veementemente a existência do cartel, e diz que as declarações dos EUA são mentirosas. O governo Maduro afirma que a designação é uma "mentira infame e vil para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal".

"A Venezuela rejeita de maneira categórica, firme e absoluta a nova e ridícula mentira do secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que designa como organização terrorista o inexistente Cartel de los Soles", disse o governo do país em um comunicado.

Enquanto isso, Rubio, chefe da diplomacia americana, afirma que o Cartel de los Soles é liderado por Maduro e outros funcionários de alto escalão "que corromperam o Exército, a inteligência, a legislatura e o Poder Judiciário da Venezuela".

"O Cartel de los Soles, junto com outras FTO (organizações terroristas) designadas, incluindo o 'Tren de Aragua' e o Cartel de Sinaloa, são responsáveis pela violência terrorista em todo o nosso hemisfério, assim como pelo tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa", declarou Rubio, ao anunciar a designação.

Quais poderão ser os próximos passos dos EUA?

A nova classificação "abre um leque de possibilidades, tanto militares quanto de sanções, para o governo Trump seguir exercendo pressão", explica à AFP Juan Manuel Trak, especialista em sociopolítica e professor universitário no México.

Trump afirmou que o governante de esquerda tem os dias contados e autorizou a CIA a atuar no país em operações encobertas, embora também tenha sinalizado a possibilidade de negociar com Maduro.

"Esse aumento da pressão gera a percepção de que algum tipo de ataque já é quase iminente", considera Trak.

A Força Aérea americana revelou um exercício de bombardeio com aviões B-52 no Caribe, em meio à incerteza que envolve a Venezuela sobre a possibilidade de um ataque ao país. Também alertou operadores civis sobre "o agravamento da situação de segurança e o aumento da atividade militar na Venezuela e arredores".

"Os Estados Unidos definiram a base legal para (...) intervir em um território", avalia Alexis Alzuru, doutor em Ciências Políticas, também para a AFP.

Além disso, os Estados Unidos proíbem fornecer "apoio material ou recursos" a qualquer organização na lista de terroristas.

Alguns economistas concordam que a lista pode sufocar ainda mais a economia da Venezuela, que enfrenta novamente um cenário de hiperinflação. Ademais, setores que não estavam afetados por sanções prévias sofreriam perdas se operadores internacionais decidirem evitar o país para não ter problemas com os Estados Unidos.

Com AFP

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaDonald TrumpEstados Unidos (EUA)Nicolás Maduro

Mais de Mundo

Relação entre EUA e Brasil tem muitas diferenças a resolver, diz cônsul em SP

França prende mais quatro suspeitos pelo roubo de joias no Louvre

Rússia apoia plano de paz dos EUA, mas Ucrânia reduz proposta

Xi pressiona Trump sobre Taiwan e pede avanço em trégua comercial

Mais na Exame

Pop

Diretor de 'Avatar' critica possível compra da Warner pela Netflix: 'podre'

Carreira

O que grandes líderes fazem quando o problema não tem solução clara?

Future of Money

Investidor 'aposta' mais de R$ 9 bilhões em alta do bitcoin até US$ 100 mil

Esporte

Veja os times que nunca foram rebaixados no Brasileirão