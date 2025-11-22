Companhias aéreas cancelam voos para Venezuela após alerta dos EUA

Exercícios militares no Caribe: ofensiva americana contra narcotráfico se aproxima da Venezuela
Redação Exame
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 20h04.
Ao menos seis companhias aéreas suspenderam voos partindo ou que tinham como destino a Venezuela. A decisão foi tomada após um alerta emitido pela órgão federal de aviação dos Estados Unidos (FAA) para ter cautela ao sobrevoar o país. A recomendação ocorre em meio a uma ofensiva do governo de Donald Trump contra o narcotráfico no Caribe e Pacífico e ameaças ao regime de Nicolas Maduro.
De acordo com a Bloomberg, as companhias Avianca, Tap, Lan, Gol e Caribbean Airlines suspenderam os voos neste sábado. A Iberia vai aderir a movimentação a partir de segunda-feira.
A FAA avisa que voos em qualquer altitude no espaço aéreo da Venezuela devem ser realizados com cautela, dada "a alta atividade militar" no entorno do país. A agência também alertou que as interferências nos sistemas de navegação das aeronaves aumentaram na região.
Na semana passada, os Estados Unidos confirmaram que o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R., chegou às águas do Caribe para reforçar o contingente militar na região.