Companhias aéreas cancelam voos para Venezuela após alerta dos EUA

Ao menos seis companhias aéreas suspenderam voos partindo ou que tinham como destino a Venezuela. A decisão foi tomada após um alerta emitido pela órgão federal de aviação dos Estados Unidos (FAA) para ter cautela ao sobrevoar o país. A recomendação ocorre em meio a uma ofensiva do governo de Donald Trump contra o narcotráfico no Caribe e Pacífico e ameaças ao regime de Nicolas Maduro.

De acordo com a Bloomberg, as companhias Avianca, Tap, Lan, Gol e Caribbean Airlines suspenderam os voos neste sábado. A Iberia vai aderir a movimentação a partir de segunda-feira.

A FAA avisa que voos em qualquer altitude no espaço aéreo da Venezuela devem ser realizados com cautela, dada "a alta atividade militar" no entorno do país. A agência também alertou que as interferências nos sistemas de navegação das aeronaves aumentaram na região.

Na semana passada, os Estados Unidos confirmaram que o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R., chegou às águas do Caribe para reforçar o contingente militar na região.