Canton Fair é aberta com número recorde de expositores

A 133ª edição da China Import and Export Fair, também conhecida como Canton Fair, foi aberta em Guangzhou no dia 15 de abril, com área de exposição e número de expositores atingindo um recorde, segundo o "National Business Daily".

O número de expositores presenciais também cresceu significativamente, de 25 mil para 34.933, incluindo mais de 9 mil novos participantes, enquanto o número de expositores online atingiu 39.281.

O evento recebeu 370 mil visitantes somente no dia de abertura, de acordo com os organizadores. Como a maior feira de sua história, a edição deste ano expandiu sua área de exposição de 1,18 milhão de metros quadrados para 1,5 milhão de metros quadrados, com quase 70 mil estandes disponíveis para os expositores.

Vitrine para a China

A Canton Fair serve como uma importante vitrine para a abertura da China para o mundo e uma plataforma vital para o comércio exterior do país.

A feira deste ano está sendo realizada em três fases, de 15 de abril a 5 de maio, com exposições presenciais e online. Quase 35 mil expositores de mais de 200 países e regiões apresentaram seus produtos e serviços no novo local de 100 mil metros quadrados, construído especialmente para o evento.

O local conta com várias novas seções e zonas, incluindo Automação Industrial e Manufatura Inteligente, Nova Energia e Veículos Conectados Inteligentes, Vida Inteligente e Economia Prateada.

Mais de 300 lançamentos de novos produtos serão realizados durante o evento, exibindo os últimos avanços em inovação tecnológica e desenvolvimento de manufatura avançada.

Pela primeira vez, a feira inclui um pavilhão internacional em todas as três fases do evento, com uma área total de exposição de 30 mil metros quadrados, um aumento de 50% em relação ao nível pré-pandemia, de acordo com o portal de notícias "Diário do Povo".

Expositores

Neste ano, 508 empresas de 40 países e regiões expuseram em 12 seções especializadas, sendo que 73% dos expositores são de países e regiões que participam da Iniciativa do Cinturão e Rota. Seis pavilhões nacionais e regionais também foram montados.

Empresas de produção e empresas privadas são os maiores expositores na Canton Fair deste ano, representando 50,57% e 90,1%, respectivamente.

O número de empresas de qualidade é o mais alto já registrado, totalizando 5,7 mil, incluindo empresas líderes do setor, com tecnologias de ponta.

A qualidade dos produtos em exposição também melhorou ainda mais, com mais de 3 milhões de produtos enviados online pelos expositores, incluindo quase 800 mil novos produtos e 500 mil produtos ecologicamente corretos.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News