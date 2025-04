Canonização de Carlo Acutis é suspensa após morte de Papa Francisco

A canonização de Carlo Acutis, prevista para 27 de abril de 2025, foi suspensa após a morte do papa Francisco, informou nesta segunda-feira a Santa Sé. A cerimônia, que ocorreria durante o Jubileu dos Adolescentes, incluía uma missa e o rito de canonização do jovem beato, morto aos 15 anos por uma leucemia fulminante.

“Com o falecimento do Sumo Pontífice Francisco, a Celebração Eucarística e o Rito de Canonização do Beato Acutis, marcada para o segundo domingo da Páscoa, ou da Divina Misericórdia, estão suspensos”, disse o comunicado do Vaticano.

Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, apenas três dias após o diagnóstico. Dois meses antes, o adolescente já havia gravado um vídeo no qual dizia estar preparado e pedia para ser sepultado em Assis.

O jesuíta Roberto Gazzaniga, que foi seu orientador espiritual no colégio clássico Leone XIII, em Milão, o descreveu ao jornal italiano Corriere della Sera como “uma presença positiva” e “um pedaço de céu para os outros”.

Primeiro santo da geração digital

Acutis foi beatificado em 2020. Em 2024, o papa Francisco reconheceu oficialmente um milagre atribuído à sua intercessão — último requisito para a canonização. Ele seria o primeiro santo da geração dos millennials, e é amplamente considerado futuro padroeiro da Internet.

Atualmente, o santo padroeiro da rede é Isidoro de Sevilha, erudito do século VII conhecido por suas enciclopédias, como a obra Etymologiae.

Na exortação apostólica pós-Sínodo dos Jovens, Francisco apresentou Acutis como exemplo de santidade na era digital. “Ele sabia muito bem que os mecanismos da comunicação e das redes sociais podem nos tornar adormecidos, dependentes do consumo, obcecados com o lazer e fechados na negatividade. Mas soube usar as novas tecnologias para transmitir o Evangelho e comunicar valores e beleza”, escreveu o pontífice.

