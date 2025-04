Adolescente italiano que deve se tornar primeiro santo millennial foi 'criança comum', afirma mãe

A Igreja Católica vai proclamar, neste mês, Carlo Acutis o primeiro santo da geração millennial, em cerimônia marcada para 27 de abril na Praça de São Pedro. O jovem, que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos, será elevado ao mesmo status de figuras como Madre Teresa e São Francisco de Assis.

Antonia Salzano Acutis, mãe do adolescente, afirmou que, apesar de sua reputação crescente de devoção e fé, Carlo foi, em muitos aspectos, um adolescente comum. “Ele jogava, tinha amigos e ia à escola como qualquer outro garoto da sua idade", disse. No entanto, sua vida foi marcada por um profundo compromisso com sua fé, o que o levou a criar sites para divulgar o cristianismo, um feito notável para alguém tão jovem.

Em conformidade com seu último desejo, o corpo de Acutis foi transferido para Assis, na Itália, onde foi sepultado com um molde de cera sobre o rosto, vestindo sua blusa de treino e tênis. Seu túmulo atraiu fiéis de todo o mundo, e a expectativa é que dezenas de milhares de pessoas participem da cerimônia de canonização, que deverá contar com a presença do Papa Francisco, caso sua recuperação de uma pneumonia dupla permita.

Milagres e devoção

Peregrinos na Itália vão em massa a túmulo do primeiro santo millenial (TIZIANA FABI / AFP)

A fama de Acutis se expandiu ainda mais após relatos de milagres atribuídos à sua intercessão. Entre os casos mais notáveis estão a cura de um menino brasileiro de 4 anos com uma grave malformação pancreática e de uma jovem costarriquenha de 21 anos que estava à beira da morte após um acidente de bicicleta. Ambas as mães relataram ter orado a Acutis, buscando sua intercessão.

O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, destacou o grande impacto que Carlo causou, especialmente no público jovem. “O sorriso dele é o que mais chama atenção”, diz. “Ele soube transmitir a verdadeira imagem cristã, mostrando que, quando estamos convencidos do amor de Jesus, devemos viver com alegria.”

Entretanto, sua crescente notoriedade também trouxe controvérsias. Relíquias de Acutis, incluindo partes de suas roupas e até de seu corpo, começaram a ser vendidas online, o que gerou repúdio por parte da Igreja. Sorrentino denunciou as vendas como inapropriadas e pediu a intervenção das autoridades.

A popularidade de Acutis entre os jovens não se limita à sua morte. Fiéis que visitam Assis, como o jovem Emanuele Iaquaniello, de 18 anos, veem nele um símbolo de força e resiliência, mesmo diante da doença. “Carlo foi um exemplo não só para os adolescentes, mas para todos que enfrentam dificuldades”, afirmou Emanuele. Já Lorenzo Dalia, também de 18 anos, expressou sua surpresa ao ver o túmulo de alguém tão jovem, destacando a profunda fé que Acutis demonstrou durante sua curta vida.

O que é considerado um milagre para a Igreja Católica?

De acordo com a liturgia da Igreja Católica Romana, um milagre geralmente é um ato que vai além do poder da ciência, como a cura clinicamente inexplicável de uma pessoa. Para a instituição, a canonização — elevar alguém como santo — significa cultuá-lo para que outros milagres sejam realizados na Terra, posto que os santos intercedem em nome das pessoas que oram a eles.

Devido ao papel na evangelização online, Acutis foi nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude do ano passado, em Lisboa. A vida e obra dele continuam a ser lembradas ao redor do mundo por meio de seu site, no qual documenta milagres eucarísticos.

A canonização de Acutis representa um marco para a juventude católica e a relação da Igreja com a era digital.

Quem foi Carlo Acutis?

Nascido em Londres, Carlo Acutis viveu a maior parte de sua infância na Itália, na cidade de Monza. Foi conhecido pela Igreja Católica por espalhar a fé na internet no começo dos anos 2000, quando as redes sociais começavam a se popularizar, em sites e blogs para a paróquia que frequentava e para seus colegas na escola.

Ao longo de sua vida, ele relatou ter performado alguns milagres. Dias antes de morrer, em 2006, publicou um site com todos os seus milagres eucarísticos relatados. O jovem perdeu a batalha contra a leucemia. Seu corpo foi enviado à cidade de Assis, também na Itália, onde permanece preservado.

Conhecido como "influenciador de Deus", Acutis recebeu o apelido depois de morrer. O site que criou já foi traduzido para dezenas de idiomas, servindo de base para o estudo do catolicismo.