Canadá vai reduzir entrada de trabalhadores estrangeiros a partir de setembro; veja o que muda

O Canadá anunciou nesta segunda-feira um pacote de regras mais rígidas para a entrada de trabalhadores estrangeiros temporários, como parte de uma reversão de sua generosa política de imigração.

As novas regras restabelecem a proibição da concessão de permissões para empregos de baixa remuneração em cidades com uma taxa de desemprego de 6% ou mais.

O que muda na política de imigração do Canadá?

O Canadá, que recentemente registrou seu maior crescimento populacional em mais de meio século, impulsionado pela imigração, viu o desemprego aumentar conforme a população ultrapassou os 40 milhões.

Em resposta, o Ministro da Imigração, Marc Miller, afirmou em entrevista coletiva que as regras de imigração devem se alinhar à economia atual para beneficiar tanto os canadenses quanto o mercado de trabalho, que continua a se contrair. "Não hesitaremos em tomar outras medidas, se necessário", acrescentou.

Histórico e razões para a mudança

Anteriormente, o governo havia aumentado o acesso ao programa de trabalhadores estrangeiros temporários para atender às demandas das empresas que lutavam para preencher vagas de emprego após as restrições da pandemia de Covid-19. Isso resultou em quase dobrar o número de trabalhadores estrangeiros admitidos, incluindo permissões em setores como fast food, além do setor agrícola, que tradicionalmente empregava a maioria desses trabalhadores.

No entanto, a taxa de desemprego no Canadá subiu para 6,4% no ano passado, e o crescimento populacional colocou pressão sobre a habitação e os serviços sociais.

Novas regras e exceções

Entre as novas regras anunciadas, as autorizações para empregos de baixa remuneração agora serão emitidas por apenas um ano, em vez de dois anos. No entanto, setores como agricultura, saúde e construção estarão isentos dessas restrições.

As novas regras entrarão em vigor em 26 de setembro.