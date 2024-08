Ursos-polares matam trabalhador em posto remoto no Canadá

Um ataque de dois ursos-polares resultou na morte de um trabalhador em uma estação de radar remota localizada no Ártico, na região de Nunavut, norte do Canadá. O funcionário, que não teve sua identidade divulgada, trabalhava para a Nasittuq Corporation, uma empresa responsável por operar instalações de defesa de radar em nome do governo canadense, segundo informações da BBC. O trágico incidente ocorreu na semana passada, na Ilha Brevoort, ao sudeste da Ilha de Baffin.

De acordo com informações do governo canadense, após o ataque, outros trabalhadores presentes na estação de radar conseguiram abater um dos ursos-polares. A Nasittuq Corporation emitiu um comunicado em que expressou seu pesar pelo ocorrido e informou que está colaborando estreitamente com as autoridades locais e agências reguladoras para conduzir uma investigação detalhada sobre as circunstâncias que envolveram o incidente. A empresa destacou que a segurança e o bem-estar de seus funcionários são suas prioridades, comprometendo-se a tomar todas as medidas necessárias para garantir um ambiente de trabalho seguro.

O local do ataque, a Ilha Brevoort, é uma das muitas estações que compõem o North Warning System, uma extensa rede de postos de radar que se estende por cerca de 5.000 km ao norte do Canadá. Esses postos são estratégicos para a defesa do espaço aéreo do país, detectando aeronaves ou mísseis que possam adentrar a região. Apesar de sua importância, essas estações estão localizadas em áreas extremamente remotas, onde o risco de encontros com a vida selvagem, como os ursos-polares, é significativamente alto.

Ataques raros

Ataques de ursos-polares a seres humanos são extremamente raros, o que torna este incidente ainda mais alarmante. Este é o segundo caso fatal registrado envolvendo um urso-polar desde 2023, quando uma mulher e seu filho de um ano foram atacados e mortos por um desses animais em uma aldeia no Alasca, nos Estados Unidos.

O Canadá é lar de aproximadamente 17.000 ursos-polares, representando cerca de dois terços da população global dessa espécie. Contudo, o número de ursos-polares está em declínio, fenômeno atribuído à perda de gelo marinho causada pelas mudanças climáticas. A redução do gelo afeta diretamente as áreas de caça e reprodução desses animais, forçando-os a se aventurar em busca de alimentos em territórios que antes não frequentavam, aumentando o risco de encontros perigosos com seres humanos.

Além desse incidente trágico envolvendo ursos-polares, houve recentemente um ataque de urso negro nos Estados Unidos. Uma menina de três anos foi arrastada de sua barraca por um urso negro em um acampamento privado em Montana. As autoridades de vida selvagem montaram armadilhas e conseguiram capturar e sacrificar um urso que acreditam ser o responsável pelo ataque. Embora os ursos-negros sejam consideravelmente menores que os ursos-polares, eles ainda representam um perigo significativo para os seres humanos, especialmente em áreas onde o contato com humanos é mais comum.