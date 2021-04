Canadá registra maior surto da variante de Manaus fora do Brasil

As autoridades da província de Colúmbia Britânica, no Canadá, identificaram um surto de casos da variante P.1 da covid-19, encontrada inicialmente no Brasil. Os dados mostram que a província tem o maior surto sequenciado da variante fora do Brasil.

Dados divulgados pelas autoridades locais de saúde mostram que 877 casos provocados pela variante foram identificados no mês de março. A aldeia de Whistler, local da estação de esqui mais famosa do Canadá, foi fechada para conter a disseminação.

A forma que a variante chegou ao país ainda é um mistério para os especialistas canadenses. Nenhuma das 84 pessoas infectadas no início do surto de Whistler relataram qualquer viagem para fora do Canadá.

Desde então, o surto da P1 se espalhou por toda a província e também atingiu Ontário, que confirmou 103 infecções pela mutação da covid-19 e declarou estado de emergência e novo confinamento. A cepa B.1.1.7, identificada inicialmente no Reino Unido, também circula na região.

Além do fechamento da estação de esqui, a Columbia Britânica proibiu restaurantes de receberem clientes em espaços fechados até o dia 19 de abril. Atividades físicas em ambientes fechados e reuniões religiosas também foram suspensas.

A disseminação da P.1 prejudicou o Vancouver Canucks, time de Vancouver que disputa a NHL, a liga de hóquei no gelo dos Estados Unidos. Pelo menos 21 jogadores do elenco foram infectados pelo vírus.

Canadá suspende uso da vacina da AstraZeneca para menores de 55 anos

Além do Canadá, a linhagem P1 já foi identificada em casos em pelo menos 35 países.

A variante encontrada pela primeira vez no início de janeiro, em Manaus, esteve ligada ao aumento dos números casos e ao colapso do sistema de saúde no estado do Amazonas.

A variante brasileira P1 tem mutações que tornam o coronavírus mais contagioso e também mais resistente a anticorpos da doença, o que aumenta o número de casos inclusive entre as pessoas que já se recuperaram da covid-19.

Segundo dados do projeto Our World in Data, o Canadá já vacinou com a primeira dose mais de 7 milhões de pessoas, cerca de 18% da população do país.

O mesmo levamento mostra que no total, até o dia 9 de abril, o país já teve cerca de 1.050.000 pessoas infectadas e 23.236 óbitos.