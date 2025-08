Califórnia representa ameaça ao plano de Trump de redesenhar mapa congressual dos EUA

A Califórnia desponta como o estado à frente da resposta do Partido Democrata à tentativa de redistribuição dos distritos eleitorais apoiada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para manter o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato.

Trump já abriu um campo de batalha no Texas, onde o Partido Republicano quer obter pelo menos cinco cadeiras adicionais, o que garantiria que a legenda do presidente mantivesse a maioria na Câmara dos Representantes nas eleições de 2026.

Devido ao projeto, mais de 50 democratas da Câmara dos Representantes do Texas deixaram o estado para impedir o quórum necessário e bloquear a votação da redistribuição.

Republicanos em estados como Ohio também estariam considerando seguir os passos do Texas, como parte do plano de Trump, que originou uma resposta dos estados com governadores do Partido Democrata para antecipar seus mapas congressuais, que geralmente são feitos a cada 10 anos, com base nos números do censo.

A melhor oportunidade de equilibrar as reformulações para o Partido Democrata está na Califórnia, um estado predominantemente governado por essa legenda e que tem o maior número de distritos congressuais do país, com 52.

Newson, que se destaca como um dos principais nomes da legenda para as eleições presidenciais de 2028, disse na última semana que está considerando convocar eleições especiais em novembro para pedir aos eleitores da Califórnia que aprovem a revisão dos distritos da Câmara dos Representantes dos EUA no estado.

O governador democrata precisa recorrer aos eleitores porque, desde 2010, a responsabilidade pelos mapas congressuais está sob a jurisdição da Comissão Cidadã de Redistribuição Distrital da Califórnia (CCRC), uma entidade independente que usa os novos dados do censo para redefinir os limites dos distritos do Congresso, do Senado estadual, da Assembleia estadual e do Conselho Estadual de Equalização.

Newsom está disposto a usar seu capital político para resistir aos republicanos, pois na última sexta-feira prometeu “cravar uma estaca no coração” do governo Trump para impedir que os republicanos mantenham a maioria na Câmara dos Representantes.

Ele afirmou que atualmente está trabalhando com o Legislativo estadual em um plano que suspenderia temporariamente a comissão e apresentaria um mapa alternativo diretamente aos eleitores para aprovação, o que é um desafio.

Nesta segunda-feira, ele criticou o governador do Texas, o republicano Greg Abbott, por ameaçar destituir mais de 50 democratas da Câmara dos Representantes estadual que deixaram o estado para evitar votar a nova redistribuição.

Na última sexta-feira, Newsom recebeu os legisladores democratas do Texas em Sacramento, capital da Califórnia.

Os governadores de Illinois e Nova York, JB Pritzker e Kathy Hochul, respectivamente, se uniram ao esforço de Newsom, que lidera a frente democrata contra Trump.

Hoje, Pritzker recebeu uma delegação de congressistas texanos e destacou em entrevista coletiva que “eles não tiveram outra opção a não ser sair do estado, impedir a votação e proteger” os eleitores.

“Este é um ato de coragem e todos nós podemos aprender com a estratégia desses líderes”, disse o governador de Illinois.

A iniciativa de Newsom representa um desafio para os republicanos, tanto que o congressista Kevin Kiley (republicano pela Califórnia) anunciou nesta segunda-feira que apresentará uma legislação que proibiria todos os esforços de redistribuição distrital em meados da década em todo o país e anularia qualquer novo mapa aprovado antes do censo de 2030.