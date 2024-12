Califórnia declara estado de emergência para facilitar ajuda após terremoto

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, decretou na quinta-feira, 5, estado de emergência para reforçar as áreas afetadas pelo terremoto de magnitude 7 na escala Richter que sacudiu o norte do estado, embora sem causar vítimas ou danos materiais.

Newsom “orientou os órgãos e departamentos estaduais a utilizar e empregar pessoal, equipamentos e instalações do estado para o desempenho de toda e qualquer atividade de acordo com as instruções do Escritório de Serviços de Emergência e do Plano de Emergência do Estado”, disse o gabinete do governador em um comunicado.

O político, do Partido Democrata, enalteceu o robusto sistema de alerta de terremotos da Califórnia, que segundo ele “funcionou como previsto” para manter o público informado e seguro.

O terremoto de magnitude 7 aconteceu às 10h44 (horário local; 15h44 de Brasília) na região de Petrolia, uma cidade no condado de Humboldt, ao norte de San Francisco.

A força do tremor acionou um alerta de tsunami para o norte da Califórnia e parte da costa do estado vizinho de Oregon, embora ele tenha sido suspenso posteriormente.

Três minutos depois do primeiro tremor, houve uma réplica de magnitude 5,8 a 9 km de Cobb, no norte da Califórnia, seguida por cerca de dez abalos secundários de magnitudes entre 2,5 e 4,3, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA (USGS).