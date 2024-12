Trump escolhe seu novo chefe de Alfândega e Proteção de Fronteiras

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou na noite de quinta-feira, 5, que escolheu Rodney Scott, que foi seu chefe da Patrulha Fronteiriça em 2020, para dirigir o Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Scott comandou a Patrulha Fronteiriça durante um ano e, após a eleição de Joe Biden para a presidência, foi forçado a renunciar.

Trump, que fez o anúncio na sua rede social, a Truth Social, agradeceu ao seu indicado por executar muitas das suas políticas e atribuiu-lhe o mérito por ter conseguido reduzir a imigração.

“Depois de se aposentar, Rodney continuou educando os políticos e o público sobre a importância de uma segurança fronteiriça significativa”, disse Trump, que anunciou durante sua campanha eleitoral que intensificará suas políticas migratórias com deportações massivas “desde o primeiro dia no cargo”, que assumirá em 20 de janeiro.

Scott esteve no centro de algumas das medidas de controle mais controversas de Trump. Quando era chefe do setor da Patrulha Fronteiriça de San Diego, agentes dispararam gás lacrimogêneo através da fronteira mexicana contra migrantes que se dirigiam para os EUA, segundo recordou o jornal “The New York Times”.

Além disso, estava no comando da agência quando agentes da Patrulha Fronteiriça foram enviados a Portland, Oregon, em 2020, para proteger prédios federais durante protestos contra a violência policial.

Na ocasião, houve relatos de agentes federais com equipamento de choque dentro da cidade e fora de propriedades federais, o que Scott negou.

Trump também anunciou que Caleb Vitello, um veterano do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), liderará a agência interinamente.

A ameaça de deportações massivas de Trump mantém as organizações pró-imigrantes em todo o país em alerta, assim como milhões de imigrantes temerosos quanto ao seu futuro.