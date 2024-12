Califórnia registra terremoto de 7.3 de magnitude; alerta de tsunami é cancelado

O Governo dos Estados Unidos emitiu nesta quinta-feira, 7, um alerta de tsunami para os estados da Califórnia e Oregon. Às 10h44 do horário local, dois terremotos foram sentidos na costa do estado, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Às 17h07 (horário de Brasília), o governo retirou o alerta.

"Uma série de ondas poderosas e correntes fortes podem impactar as costas perto de você. Você está em perigo. Afaste-se das águas costeiras", foi a mensagem enviada por SMS aos moradores da região.

O primeiro tremor teve magnitude 7.3 e o epicentro foi no meio do mar, há 600 metros de profundidade e uma distância de 63 km de Ferndale, cidade costeira do estado. O segundo, de 5,8 no continente, próximo ao município de Cobb, distante quase 160 km de São Francisco. O USGS confirmou que tremores foram sentidos no Havaí 10 minutos mais tarde.

O alerta valeu para toda a baía da Califórnia, Oregon e São Francisco. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse nas redes sociais que autoridades de emergência do estado estão "respondendo ativamente aos terremotos desta manhã no norte da Califórnia. Os californianos devem seguir as orientações dos socorristas locais".

Moradores estão evacuando o local

Quase 5 milhões de pessoas vivem na região próxima aos terremotos. Autoridades pediram que escolas da região costeira do estado sejam evacuadas. O Zoológico de São Francisco também foi avisado.

Emissoras de TV da Califórnia também mostraram imagens de veículos saindo das cidades da costa rumo às regiões montanhosas.

Até a publicação desta matéria, não houve registro de danos e/ou vítimas na região.