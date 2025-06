Novo ataque com mísseis procedentes do Irã ativa alarmes antiaéreos no sul de Israel

Um novo ataque com mísseis procedentes do Irã ativou os alarmes antiaéreos, nesta terça-feira, no sul de Israel, embora os serviços de emergência israelenses ainda não tenham recebido nenhum alerta sobre danos ou vítimas.

As Forças de Defesa de Israel (FDI), depois de avisar da "identificação de mísseis lançados a partir do Irã" na tarde de hoje, disse em uma mensagem publicada em seus canais que agora é seguro deixar os abrigos antiaéreos.

Este é o segundo ataque iraniano nas últimas horas contra o país que não resultou em vítimas, exceto algumas pessoas que caíram enquanto buscavam abrigo.

Em ambos os casos, o Irã disparou apenas um pequeno número de projéteis, segundo a imprensa local.

Israel e Irã vêm trocando tiros desde que as FDI lançaram uma série de ataques surpresa contra as capacidades militares da República Islâmica e seu programa nuclear na última sexta-feira, matando vários oficiais militares de alto escalão.

Ao menos 24 pessoas morreram em Israel em bombardeios iranianos subsequentes, enquanto mais de 200 pessoas morreram no Irã, onde as forças israelenses continuam bombardeando várias partes do país, segundo autoridades iranianas.