Trump anuncia cessar-fogo de 12h entre Israel e Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo entre Israel e Irã nesta segunda-feira, 23. O anúncio ocorre horas após o Irã lançar mísseis contra as bases americanas no Catar.

Em uma publicação na rede social Truth Social, o republicano parabenizou todos os envolvidos nas negociações e afirmou que o cessar-fogo deve durar 12 horas.

"PARABÉNS A TODOS! Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um CESSAR-FOGO completo e total (em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem se acalmado e concluído suas missões finais em andamento!), por 12 horas, momento em que a guerra será considerada ENCERRADA! Oficialmente, o Irã iniciará o CESSAR-FOGO e, na 12ª hora, Israel iniciará o CESSAR-FOGO e, na 24ª hora, o FIM Oficial da GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo. Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, a Coragem e a Inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de "A GUERRA DE 12 DIAS". Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e DEUS ABENÇOE O MUNDO!".

Em entrevista à Fox News, o vice-presidente dos EUA, JD. Vance, afirmou que, caso o Irã tente desenvolver uma arma nuclear no futuro, precisará enfrentar novamente o exército americano. Vance destacou que Teerã é "incapaz" de fabricar uma arma nuclear com os recursos disponíveis, uma vez que, segundo ele, o equipamento necessário foi destruído pelos Estados Unidos durante os ataques realizados no último sábado, 21.

*Em atualização.